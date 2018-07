Artiștii cred că fotbalul îi face mai atrăgători

Gheorghe Gheorghiu de 10 ani nu a mai venit pe la noi, în schimb naţionala există şi suntem tripli campioni mondiali. Din echipă mai fac parte mulţi artişti îndrăgiţi, cum ar fi Adrian Enache, Andrei Ştefănescu -căpitanul echipei şi Ghedi Kamara – de la trupa ALBNEGRU, realizatorii Tv Dani Oţil și Dan Cruceru, artiștii Tavi Clonda și Stefan Ciobanu, de laTavi Clonda Band, Lucian Ghimiş şi Rareş Variote, Răzvan Oprea – pe care îl știți din Mondenii sau piese de teatru etc.





Suntem cântăreţi, actori şi chiar manechini, cum este Adi Robu, portarul nostru, care în 2014, când am ieşit pentru prima oară campioni mondiali pe teren mare, a fost şi cel mai bun portar al campionatului. Suntem încă tineri din moment ce anul acesta am ieşit din nou campioni”, a spus Aurelian Temişan.

Echipele străine îi privesc cu respect

Nu este uşor să ţii unite vedetele. Se pare însă că antrenorul Daniel Chiriţă deţine secretul. „Mai sunt jucători neascultători, dar cu un antrenor ca Daniel Chiriţă nu ai cum să fii, pentru că te schimbă. Nu am întârziat niciodată la un meci şi suntem o echipă omogenă. Asta este şi părerea celorlalte ţări care ne privesc cu respect. Suntem ca o familie… în deplasare mergem împreună la plimbare, la masă, ceea ce multe echipe nu fac”, a adăugat Aurelian Temişan. După meci, artiştii urcă pe scenă. Aurelian Temişan a povestit că echipa este solicitată la multe evenimente pentru că face spectacol sportiv, dar şi artistic. „Pentru noi un show durează cel puţin trei ore. Meciul este urmat de spectacolul de seară, aşa că îmbinăm cele două activităţi foarte bune trupului şi minţii”, a mai spus el.

Regim de sportiv

Gazda „Duelul pianelor” spune că pentru a fi în formă are un regim strict de viaţă. „În primul rând, ca artist trebuie să arăţi bine şi să fii în formă maximă. Fotbalul mă ajută. Antrenamentele pe care le faci, efort fizic mare... Fără sport nu poţi să şi cânţi şi să dansezi pe scenă, îţi pierzi suflul. De mic am fost sportiv. Am fost coleg în echipa naţională de juniori UEFA ‘86 cu Dănuţ Lupu, am trăit în lumea fotbalului. Nu întâmplător, în 1991, când s-a născut echipa Naţională de Fotbal a Artiştilor, şi m-am și înscris, alături de alţi colegi care au jucat fotbal în tinereţe. Eram coleg cu Gheorghe Gheorghiu, Dan Spătaru, Cristi Minculescu, Ioan Gyuri Pascu, prietenul meu de 29 de ani Aurelian Temişan... Artişti care au cochetat cu fotbalul în tinereţe”.

Artiştii-fotbalişti, invitaţii Vioricăi Dăncilă

După performanţa din Rusia, prim-ministrul Viorica Dăncilă și ministrul Tineretului și Sportului, Ioana Bran, i-au primit la Palatul Victoria, pe membrii Naționalei Artiștilor Fotbaliști. Au fost felicitaţi pentru câştigarea Cupei Mondiale „Art Football Moscova 2018”, performanța obținută în anul Centenarului. „Am primit invitaţia cu emoţie, mai ales că este primul premier din istorie care face aşa ceva. Am venit şi cu un cadou, un DVD cu toate tributurile aduse de mine marilor artişti şi înregistrate în emisiunea „Duelul pianelor”. E un lucru extraordinar că am câştigat campionatul chiar în anul centenarului. Am jucat pe tricou cu sigla „România 100” în dreptul inimii”, a mai spus Adrian Enache.

Pagina 1 din 1