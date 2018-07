Telenovelă cu CEL MAI SADIC CRIMINAL român. S-a CERTAT ca la ușa cortului cu FOSTA AMANTĂ în sala de judecată ...

La Tribunalul Satu Mare, în cursul zilei de luni a avut loc un nou termen de judecată în cazul criminalului sadic, care și-a ucis, tata, mama și bunica. În instantă, presupusul criminal a izbucnit în momentul în care a auzit de la fosta amantă că a tocmit asasini plătiți.





Azi, judecătorii trebuiau să ia în discuție o altă faptă care ar fi fost comisă de Răzvan Rentea. Anchetatorii au informații că bărbatul s-a oferit să angajeze doi criminali din Ucraina, pentru a-l ucide pe un cetățean italian, care era soțul amantei sale. Citația trimisă în Italia nu a ajuns la adresa corectă și astfel, procesul s-a amânat pentru un termen ulterior.

Vizibil mai slab cu vreo 30 de kilograme, Rentea a a fost adus în sala de judecată, cu cătușe la mâini, fiind escortat de mai mulți gardieni înarmați. Procurorii susțin că între fosta amantă și soțul acesteia,cetățean italian ar fi existat un conflic conjugal. Astfel, Rentea i-a propus să nu mai împartă nimic cu italianul, și că singura soluție este angajarea unor asasini plătiți ca să rezolve problema, și astfel românca să rămână cu averea întreagă.

În sala de judecată, femeia a explicat că Răzvan Rentea a întrebat-o dacă soțul are asigurare de viață. ”M-a întrebat dacă soţul meu are asigurare de viaţă, şi i-am spus că da. Apoi mi-a spus că decât să împart averea la divorţ mai bine rămân eu cu ea întreagă. Mi-a spus şi că are doi prieteni din Ucraina pe care îi poate chema să se ocupe de asta, eu trebuia doar să fiu plecată, iar casa urma să fie răvăşită, să pară că a fost un jaf. La început credeam că glumeşte, dar apoi mi-am dat seama că nu e doar o glumă”, a declarat femeia, potrivit presasm.ro

Când a auzit aceste acuzații, Rentea a izbucnit, transformând ședința într-un adevărat circ. “Ea a fost căsătorită înainte, întrebaţi-o unde e soţul ei. L-a omorât! Bată-te Dumnezeu de criminală! Minte, nimic din ceea ce spune nu e adevărat. Ea obişnuia să se drogheze, iar eu îi purtam de grijă! Eu sunt cel care nu a mai vrut să aibă o relaţie cu ea, ea îşi droga soţul ca să pot merge la ea, îmi spunea că vrea să ne căsătorim”.

Și-ar fi ucis familia cu ciocanul de bătut carne

Anul trecut, Răzvan Reneta și-ar fi ucis cu singe rece, tata, mama și bunica. Crimele au avut loc în data de 23 noiembrie 2017. Prima care a fost ucisă a fost bunica lui Răzvan Rentea.”Inculpatul Răzvan Rentea, folosindu-se de un obiect contondent din bucătăria casei – un instrument de bătut carne cu două capete, i-a aplicat lovituri repetate în zona craniană, bunicii sale, Viorica Apan, cauzând decesul acesteia”, susțin procurorii ăn rechizitoriu.

Tatăl lui Răzvan Rentea, era în grajd unde mulgea o vacă. ”Văzându-l pe tatăl său că intră în curtea imobilului, inculpatul RĂZVAN RENTEA s-a repezit asupra acestuia şi luându-l prin surprindere, i-a aplicat şi lui, cu acelaşi instrument de bucătărie, în zona capului, mai multe lovituri care au condus la decesul numitului Rentea Gheorghe”.

Ulterior a urmat mama lui, care se afla la serviciu. După e a așteptat-o în stația de autobuz și a condus-o până acasă, femeia a fost ucisă pe scările de intrare în imobil. ”Înainte ca numita Niculina Rentea să urce pe treptele de la terasa casei, inculpatul Răzvan Rentea, folosindu-se de instrumentul de bucătărie pregătit, a ucis-o aplicându-i mai multe lovituri în cap”.

Dacă va fi găsit vinovat, Răzvan Rentea riscă să fie condamnat la închisoare pe viață.

Pagina 1 din 1