REPORTAJ EVZ. Tel Aviv, orașul care te face să exclami: „Aici mi-ar plăcea să trăiesc!” | GALERIE FOTO

Tel Aviv este un oraș vestit pentru evenimentele sale culturale, pentru arta stradală, celebru pentru viața de noapte, cu barurile, restaurantele și cluburile sale; dar și pentru prețurile uriașe la apartamente sau plaja pe care poți să sta la soare chiar și în luna noiembrie.





În blocurile zgârie nori din apropierea plajei din Tel Aviv au apartamente mari vedete americane și nu numai. Un student plătește pentru o cameră, într-un apartament în Tel Aviv, o chirie de circa 700 de dolari pe lună, în timp ce în Ierusalim plătește doar 550 – într-un apartament cu 3-4 camere, locuit de 3-4 persoane. Aproape toate locuințele au prețuri exorbitante în urbea de la malul Mării Mediterane - iar cele extrem de scumpe ajung la 100.000 de shekeli (echivalent în lei) pe mp!

Anunțurile din geamul agențiilor imobiliare arătau că pentru un apartament de 42 de metri pătrați, prețul este 2 milioane de shekeli! Madonna a plătit acum doi ani 20 de milioane de dolari pentru un penthouse de lux în Tel Aviv. La fel de interesați de astfel de investiții s-au dovedit și Ashton Kutcher, Kim Kardashian și soțul ei, Kanye West, dar și Mariah Carey.

Istorie și modernitate

Priveliștea este însă uimitoare, orașul este extrem de diferit față de Ierusalim, te simți de parcă ai fi în altă țară. Ierusalimul înseamnă o pagină de istorie, religie, arheologie, tradiție. Tel Aviv este un oraș universitar, centrul financiar și tehnologic al Israelului, cu circa 440.000 de locuitori, mai apropiat de stilul capitalelor europene. Iar marea nu face decât să aducă un punct în plus farmecului său.

O plimbare interesantă, dacă-ți place arta modernă, este graffiti-tour în centru - un veritabil tur de forță, două ore pe străduțe - și rămâi impresionat de talentul celor care desenează, pictează, creează, se exprimă pe ziduri. Există ghizi specializați, care-ți dezvăluie secrete de acest fel, Lilach Shalom este unul dintre ei - nu am fost primii care i-am spus „Julia Roberts a Tel Avivului”, datorită asemănării frapante cu actrița americană, ceea ce nu-i displace!

Arta străzii

În trecut, acest tip de artă stradală era interzis complet, amenda era de 700 de shekeli, legea prevedea și închisoare, pentru distrugerea clădirilor, dar, desigur, nu s-a ajuns niciodată la asta. Artiștilor le plăcea să rămână anonimi. Apoi, Primăria a acceptat arta stradală și proiectele sunt legale - artiștii pot desena pe anumite ziduri, într-un cartier central al orașului. Cine știe, peste 5-10 ani, poate aceste clădiri nici nu vor mai exista.

Nitzan Mintz este una dintre pionierele art-street în Israel. Este absolventă a Facultății de Arte Frumoase de la Colegiul Minshar din Tel Aviv. Creează atât în spații deschise, pe străzi, cât și în interioare. Printre sutele de opere de artă de pe străzile din Tel Aviv se numără și cele ale unui artist israeliano-canadian, care desenează împreună cu prietena lui, încă din 2006 și face asta în mai multe orașe ale lumii; altul care s-a născut în Paris și a devenit cunoscut în ultimii 10 ani, având lucrări expuse în foarte multe țări.

Mulți semnează cu pseudonime și așa au devenit cunoscuți: The Missk, Dede, AME72, Eggplant Kid, BabyK, ID, Damian Tab, Broken Fingaz Crew, Know Hope, MAS, Naco, Sened, Signor Gi, etc

Desenele au tematici și simbolistică diverse: de la păsări, animale, inimi, dragoste, muzică, până la mesaje politice; unele par simple, altele sunt abstracte sau minuțioase; unele te surprind, altele te amuză, dar foarte puține te lasă indiferent. Zeci de artiști, sute de desene. Pentru unele a fost nevoie de zile sau săptămâni întregi pentru a fi realizate.

Asasinarea lui Yitzak Rabin

Unul dintre cele mai celebre desene a fost pictat în câteva nopți la rând, în toamna anului 1996, de activistul și artistul local Yigal Shtayim și reproduce imaginea asasinării premierului israelian Yitzhak Rabin la 4 noiembrie 1995. Municipalitatea a vrut să dărâme zidul, la un moment dat, dar a renunțat, pentru că oamenii s-au opus, așa că desenul a devenit un simbol, în memoria prim-ministrului ucis.

