Monica Tatoiu a fost BĂTUTĂ CRUNT! Ce s-a întâmplat? MĂRTURIE despre CALVARUL care a generat ALERTA TABLOIDĂ

Monica Tatoiu a dezvăluit detalii cutremurătoare dintr-o parte întunecată a vieții sale, în care a avut mari probleme.





„Doamna de fier” a showbizului românesc a mărturisit că și-a trăit din plin adolescența, acest lucru aducându-i însă mari probleme, fiind bătută de părinți.

Monica Tatoiu a declarat într-un interviu pentru Antena Stars că a fugit de acasă, a mâncat bătaie şi a divorţat la fel de repede cum s-a căsătorit.

„Întâi m-a bătut, m-a pedepsit. După patru ani am fugit de acasă... Am fugit cu tineri care nu erau de educația familiei mele. Am băut, fumat la 16, 17 ani...urât”, a mărturisit Monica Tatoiu.

Astfel că părinții i-au propus să se se căsătorească, dar mariajul a fost un fiasco total, întrucât diva a fugit cu iubitul din tinerețe. Mariajul a ținut doar trei luni, dupa cum precizează Antena Stars.

Câțiva ani mai târziu, viața a luat o întorsătură bună pentru ea și s-a căsătorit cu Victor Tatoiu.

„Știi ce-a fost frumos? Că întâi ne-am iubit, apoi ne-am împrietenit, iar acum suntem călători”, a declarat Monica Tatoiu.

Vedeta, care este căsătorită de mai bine de 35 de ani cu soțul ei a mai precizat:

„Știi ce e mișto? Când el mă face proastă și eu îi demontrez că nu sunt”, a mai declarat Monica Tatoiu, într-o emisiune de la Antena Stars.

