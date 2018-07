Tatăl lui Meghan Markle AMENINŢĂ: Nu voi ÎNCETA să vorbesc cu MASS-MEDIA până când nu mi se va PERMITE să fac parte din viața ei. Îi văd ZÂMBETUL, este unul DUREROS, acesta nu este zâmbetul fiicei mele

Tot ce au de făcut este să vorbească cu mine a spus tatăl lui Meghan Markle. Şi ameninţă că nu va înceta să vorbească cu mass-media până în clipa când va face parte din viața fiicei sale, a declarat Thomas Markle într-un nou interviu cu o zi înainte de a 74-a aniversare.





Tatăl lui Meghan Markle nu va înceta să vorbească despre fiica sa și despre familia regală - indiferent de cât de "frustrați" sunt ei. Thomas Markle a declarat ieri într-un interviu că nu este supărat pentru faptul că i s-a reproşat că dă interviuri plătite.

Cum se justifică tatăl lui Meghan

"Am fost tăcut aproape un an întreg dar am văzut cum presa spunea că eram un pustnic ascuns în Mexic, așa că am dat varianta mea", a spus el. "Tot ce trebuie să facă este să-mi vorbească" a mai declarat tatăl supărat pe această situaţie.

Mâine este ziua mea de naştere, voi împlini 74 de ani, și mă bucur de faptul că pot face ca întreaga familie regală să nu vorbească". Pentru că Palatul Regal nu a dat nicio declarație oficială despre probelma de familie a celor doi. Într-un interviu acordat revistei The Sun, în weekend, Thomas a declarat că fiica sa de 36 de ani, este "terifiată" de noua sa viață la Casa Regală.

- Îl văd în ochi, îi văd zâmbetul. Am văzut zâmbetul ei ani de zile. Știu zâmbetul ei adevărat. Nu-mi place cel pe care îl văd acum. Acesta nu este un zâmbet natural, acesta este un zâmbet dureros. El a adăugat: "Mă îngrijorează cu adevărat. Cred că are presiunea prea mare. Este un preț prea mare de plătit pentru a fi căsătorit cu un membru din acea familie ".

El a susținut, de asemenea, că, după un interviu făcut la Good Morning Britain, numărul de telefon al lui Meghan a fost schimbat. "Numărul de telefon pe care o sunam eu nu mai funcționează. Cred că o legătură cu familia regală nu pot lua niciodată și nu există o adresă la care să pot scrie, așa că nu am nici o modalitate de a-mi contacta fiica ", a spus fostul director de la Hollywood.

"Mesajul meu (pentru ea) ar fi," Te iubesc, mi-e dor de tine, îmi pare rău pentru orice a mers prost ". Și vreau să fiu bunicul copilului ei și vreau să fiu lângă ei. Vreau să fac parte din viața lor. Aș dori să lăsăm totul în spate și să ne întâlnim. Mi-e dor de tine foarte mult ", a adaugat el.

A trebuit să conduc la două dimineața până la Rosarito (Mexic) la un spital. ... am avut un atac de cord ". "Nefericirea pentru mine acum este că eu sunt o notă de subsol într-unul din cele mai mari momente ale istoriei... Asta ma supără într-o anumită măsură ", a conchis tatăl lui Meghan Markle, potirvit dailymail.