Tăriceanu, răspuns pentru Iohannis, în scandalul Codurilor penale: Statul de drept nu este un stat polițienesc

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, lider al ALDE, a declarat că președintele Iohannis a greșit când a declarat că modificările la codurile penale sunt făcute pentru unele persoane ce ocupă poziții de decizie în Parlament, precizând că „statul de drept nu este un stat polițienesc, nu este un stat represiv.”





„Cred că această personalizare am văzut-o și în alte părți. (...) Eu cred că președintele face o greșeală fundamentală dacă nu înțelege ce înseamnă statul de drept. Statul de drept nu este un stat polițienesc, nu este un stat represiv. Dacă noi vrem să avem modelul Uniunii Sovietice, a României comuniste, în ceea ce privește codul penal, atunci concepțiile noastre sunt diametral opuse și nu am niciun fel de rezervă să o spun. (...) Nu intru în nicio polemică cu dl. Președinte, pentru că nu are rost. ”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, la Palatul Parlamentului.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Palatul Parlamentului, că este inadmisibil ca unele propuneri de modificare a Codurilor penale să fie făcute cu dedicaţie pentru persoane care conduc Parlamentul.

„Au fost mai multe propuneri care s-au făcut în vederea modificărilor şi acum vă referiţi probabil la Codul penal şi la Codul de procedură penală. Unele dintre aceste modificări sunt necesare, fiindcă este nevoie de oarecare modernizare a legislaţiei, punere în acord cu decizii ale Curţii Constituţionale şi în unele puncte chiar cu legislaţia europeană. Aceste propuneri sunt bune şi cred că Parlamentul le va prelucra şi va introduce aceste chestiuni. Alte propuneri care au fost făcute, nu vreau să detalieze acum în acest cadru, sunt total inacceptabile şi cred că discuţia parlamentară va revela care trebuie să rămână în discuţie şi care trebuie să iasă din discuţie. Un principiu, însă, cred trebuie să-l înţeleagă toată lumea. Este inadmisibil ca unele modificări să fie făcute cu destinaţie pentru unele persoane care vremelnic acum ocupă poziţii de decizie chiar în Parlament", a spus Iohannis la Palatul Cotroceni.

