TĂRICEANU și ORDONANȚA de URGENȚĂ. Președintele Senatului consideră că OUG a fost „aruncată” în presă drept MOMEALĂ

Călin Popescu Tăriceanu, președintele Senatului, a declarat că informațiile despre OUG ar fi doar o „momeală” aruncată oamenilor din presă.





Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a susţinut, luni seară, la TVR, că informaţiile potrivit cărora Guvernul ar pregăti o Ordonanţă de Urgenţă pentru amnistia şi graţierea unor fapte penale au fost „aruncate în presă”, iar „foarte mulţi muşcă subiectul”. El a mai spus că s-a interesat, iar pe ordinea de zi a şedinţei de marţi a Exacutivului nu se află o astfel de ordonanţă. Liderul ALDE a afirmat însă că ideea unei Ordonanţe de Urgenţă pentru amnistie şi graţiere “nu ar fi de neconceput” deoarece s-a mai făcut în România, dar o astfel de măsură trebuie analizată dacă este oportună sau nu.

„Totuşi de ce nimeni nu confirmă (informaţiile că Guvernul ar urma să dea o OUG pentru amnistie şi graţiere – n.r.)? Pentru că nu s-a confirmat subiecul. Cred că a fost aruncat în presă pe anumite canale, nu e prima dată când se întâmplă, şi atunci văd că foarte mulţi muşcă la subiect şi subiectul se umflă. Astăzi (luni - n.r.) am fost şi eu întrebat, dar nu am făcut niciun fel de declaraţii publice de dimineţă, dintr-un motiv: eram îmbrăcat nepotrivit, aveam o şedinţă cu colegii. Nu am anticipat că va fi presă la Parlament şi le-am spus informal celor de la presă că acest subiect nu s-a discutat. M-am văzut astăzi cu preşedintele PSD, am stat de vorbă mult într-o formulă mai extinsă, cu secretarii generali ai celor două partide din Coaliţie şi nu am discutat pe acest subiect. E un subiect care văd că îi pasionează pe foarte mulţi”, a spus Călin Popescu Tăriceanu.

El a spus că Ordonanţă de Urgenţă pentru amnisite şi graţiere s-a mai dat pe vremea Guvernului Năastase, iar ideea nu este de neconceput, dar o astfel de măsură trebuie analizată dacă este oportună sau nu.

„Primul lucru pe care vreau să îl remarc este că această idee a unei amnistii şi a unei graţieri nu ar fi de neconceput. De ce? S-a mai făcut în România, e adevărat, cu foarte mulţi ani în urmă, 2002 sau 2003. O astfel de măsură trebuie analizată dacă este oportună sau nu. Unii spun că nu este oportună pentru că imediat se personalizeză discuţia şi se trece la evocarea numelor persoanelor care ar beneficia de o astfel de măsură. Ca să nu lungesc vorba, se spune . Suntem oare capabili să lăsăm această problemă de personalizare o clipă deoparte, nu o excludem din discuţie, şi abordăm puţin altfel problema?”, a declarat Tăriceanu.

El a mai spus că s-a interesat şi că pe ordinea de zi a şedinţei de marţi a Guvernullui nu se află o asemenea ordonanţă, scrie News.

