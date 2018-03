Tăriceanu ÎL FACE PRAF pe Iohannis: „Nu are nici măcar o minimă cultură politică”

Călin Popescu Tăriceanu a lansat un atac dur la adresa președintelui Klaus Iohannis, luni seara, la România Tv, acuzându-l că nu are cunoștințe de „o minimă cultură politică”





Tăriceanu a făcut referire la afirmațiile președintelui Iohannis despre „penali”.

„Se stie ca presedintele nu are niste cunostinte juridice minimale, dar prin modul in care se exprima in legatura cu DNA, el dovedeste ca nu are nici macar o minima cultura politica, nu vorbesc de atitudinea pe care ar trebui sa o adopte o persoana care o ocupa in aceasta functie”, a spus Tăriceanu la România Tv.

„Problema este pana la urma una si juridica si politica. Juridica pentru ca presedintele nu poate ignora incalcarile Constitutiei, daca el vrea sa ramana un presedinte credibil sau, sigur, vrea sa arate ca este presedintele unui stat paralel care l-a adus la putere si fata de care are anumite obligatii. Daca vrea sa faca lucru acesta, poate s-o faca, dar isi semneaza propria sentinta prin care isi va pierde alegerile prezidentiale de anul viitor. Nu are alegere usoara de facut, dar este problema presedintelui si trebuie sa o gestioneze cum considera”, a precizat Tăriceanu.

Kovesi cântărește greu în cazul unei noi candidaturi a lui Iohannis la alegerile prezidențiale

Președintele Senatului a mai subliniat că decizia referitoare la revocarea Laurei Codruța Kovesi cântărește greu în cazul unei eventuale candidaturi a lui Iohannis la președinție:

”Mingea va ajunge în terenul președintelui Iohannis, care pe mine mă surprinde că nu și-a luat o minimă precauție. Mie îmi e foarte greu să înțeleg cum va putea să refuze președintele cererea de revocare, când există acuzații atât de concrete. Președintele este obligat să vegheze la respectarea Constituției, iar procurorul șef al DNA este acuzat de încălcare a trei decizii ale CCR. Nu știu ce va face președintele, dar nu poate ignora aceste elemente din raportul ministrului Justiției. Sigur, unele elemente pot fi acuzate de subiectivism, însă ministrul Justiției s-a ferit să facă aprecieri subiective. În fine, este o situație în curse de desfășurare și vom vedea cum se finalizează”, a mai declarat Tăriceanu.

