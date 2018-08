Tăriceanu a făcut MARELE ANUNȚ! Ce spune despre o eventuală candidatură la președinție

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu a declarat, marți seară, la Antena 3, că funcția prezidentțială nu este un lucru care nu-l preocupă.





„N-aș spune că e un lucru de care să mă sperii, dar nu este nicio ambiție nemăsurată. Am fost prim ministru și poate un pas mai sus ar fi, sigur, funcția prezidențială, ceea ce nu este lucru care nu mă preocupă. De foarte multe ori mă întreb cum ar trebui să arate un mandat de președinte, care e rolul președintelui… Văd că există o mare diferență în ceea ce prevede Constituția și în ceea ce face Președinția. În ultimii 30 de ani au fost numai conflicte și cred că acest lucru trebuie schimbat, dar nu într-o logică a conflictului dement, prin eliminarea politică, cum a făcut Statul Paralel, prin eliminarea fizică – să-l bag la închisoare, să-l sufoc cu dosare. Cred că trebuie gândită altfel Președinția… Nu mă interesează doar blazonul… Dacă am fost prim-ministru, ce am făcut ca prim-ministru, dacă am fost preşedinte, ce am făcut ca preşedinte?...”, a spus Tăriceanu

Liderul ALDE a mai declarat marți seară, la Antena 3, că nu a avut nicio discuție cu președintele Klaus Iohannis.

Prezent în emisiunea „Sinteza Zilei”, moderată de Mihai Gâdea, Tăriceanu a admis că au existat opinii diferite în coaliția de guvernare, dar problemele au fost rezolvate.

„Nu am avut nicio discuție nici concretă, nici abstracta. Am vazet ca e o tensiune, o framantare. Spre deosebire de modul cum au functionat pana acum aliantele si modul in care multi observatori, analisti și oameni politici s-ar fi asteptat să funcționeze coalitia, cred ca ati observat ca nu a exista niciun moment in care ALDE sa conditioneze functionarea coalitiei sau sa santajeze. Am incercat ca difentele de abordari sa le rezolvam intre noi si sa ne preocupa, de lucrurile importante", a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Liderul ALDE a făcut referire și la subiectul fierbinte al momentului, reunificarea dreptei în România, precizâd ce mesaj a avut, la o comemorare a fostului mare liberal Mircea Ionescu Quintus, când unii invitați ar fi venit cu propunerea unirii PNL cu ALDE:

„Le-am spus, dragii mei, ca să vorbim de o unificare liberală nu trebuie să vorbim din punctul de vedere al partidelor. Poate PNL vrea să înghită ALDE sau invers. Unificarea trebuie să fie a celor cu convingeri liberale. PNL nu reprezintă acum liberalismul pentru că susține instituțiile de forță și abuzurile și nu avem ce discuta. Discuția nu avea rost să continue. Unificarea dreptei acum este o falsă problemă", a punctat Tăriceanu.

