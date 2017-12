Alarma lui Tăriceanu de 1 Decembrie

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu (ALDE), a spus în mesajul de Ziua Națională că românii trăiesc într-o perioadă în care „drepturile şi libertăţile sunt ameninţate” și se pare că „românii nu-şi pot decide singuri viitorul”





”Sărbătorim ziua de 1 Decembrie amintindu-ne valorile şi idealurile pentru care au militat înaintaşii noştri în anul 1918: dorinţa de libertate, de autodeterminare şi de a aduna pe toţi românii sub un singur steag. Astăzi, trăim o perioadă în care drepturile şi libertăţile cetăţenilor sunt ameninţate, trăim într-o perioadă în care se pare că românii nu-şi pot singuri decide viitorul. Sunt convins însă că vom depăşi toate aceste dificultăţi, aşa cum am făcut-o şi în ultimii 25 de ani, după ce am lăsat în urmă haina grea a comunismului şi ne-am pregătit cu toţii să construim o societate mai prosperă, o societate mai bună, mai democratică, mai liberă", a spus Tăriceanu, pe Facebook.

„Am reuşit prin efoturile depuse de toţi românii să ducem România către valorile euro-atlantice, către aderarea la NATO şi la UE. La fel cred şi pentru viitor. Cu eforturi pe care le vom face cu toţii, vom reuşi să clădim o societate mai bună, mai liberă şi mai prosperă pentru toţi românii. La mulţi ani, români! La mulţi ani, România!”, a adăugat acesta.

Tăriceanu nu va participa alături de președintele Klaus Iohannis în tribuna oficială de la parada militară din Capitală pentru că a apreciat că șeful statului este „patronul statului paralel" care încearcă să preia ilegitim puterea politică în România.

