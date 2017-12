Un artist CELEBRU, afirmație ȘOC despre Târgul de Crăciun organizat de Firea: E doar o SCENĂ, o să URC să CÂNT

Târgul de Crăciun organizat de Primăria Capitalei în Piața Victoriei a născut controverse inclusiv în rândul artiștilor.





Dacă Ovidiu Lipan Țăndărică a refuzat să urce pe scena spectacolului organizat de Gabriela Firea, nu același lucru l-a făcut și celebrul artist Ducu Bertzi.

Ducu Bertzi a afirmat că îi ciuda respectului care îl poartă pentru protestatari, a decis să urce pe scena Târgului de Crăciun. Motivul din spatele deciziei: este vorba doar despre o piaţă în care se cântă colinde.

„Eu ieri am aflat de toată tărăşenia asta. Eu sunt pe drumuri. Sunt plecat de săptămâna trecută. De la Chişinău am ajuns la Sfântu Gheorghe. Acum sunt la Slatina, plec la Craiova, deci nu am fost conectat, ca să zic aşa. Eu am fost sunat de impresarii cu care lucrez eu. Deci eu nu vorbesc direct cu primăria şi nicăieri nu vorbesc cu nicio primărie. Ei m-au întrebat ce date am libere. Le-am spus că mai am liberă data de 8 decembrie, restul totul este ocupat. Mi-au spus că este vorba despre un concert de jumătate de oră de colinde în Piaţa Victoriei. Le-am răspuns că pot să vin. Am spus dintr-un foc, care e problema să cânt nişte colinde? Nu era vorba de alt spectacol sau de altceva. Am reacţionat la fel cum reacţionez la toate telefoanele pe care le primesc de la impresari sau de la centre culturale de acest gen”, a spus Ducu Bertzi pentru News.ro.

