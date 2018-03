CAZUL SPIONULUI OTRĂVIT. O ţară UE refuză să expulzeze diplomaţi ruşi. Cum au motivat DECIZIA luată în plin SCANDAL

Decizie surpriză în scandalul Skripal! Mai exact, Austria nu va expulza niciun diplomat rus din cauza atacului neurotoxic produs în Marea Britanie, a anunţat luni seară Guvernul de la Viena, precizând că vrea să menţină neutralitatea naţiunii, relatează site-ul cotidianului Le Figaro. Statele Unite expulzează 60 de diplomaţi ruşi în urma otrăvirii cu un agent neurotoxic a fostului spion rus Serghei Skripal şi fiicei sale pe 4 martie la Salisbury, în Anglia. Până în prezent, 16 țări din UE care au anunțat că vor expulza diplomați ruși.





"Susţinem decizia de chemare a ambasadorului Uniunii Europene de la Moscova, dar nu vom lua măsuri pe plan naţional", au anunţat, într-un comunicat comun, cancelarul conservator al Austriei, Sebastian Kurz, şi ministrul austriac de Externe, Karin Kneissl (extremă-dreapta). CAZUL Skripal explodează! SUA, DECIZIE DRASTICĂ: 60 de diplomaţi ruşi vor fi EXPULZAŢI! LISTA țărilor care fac scut în jurul deciziei

"Vrem să menţinem deschise canalele de comunicare cu Rusia. Austria este o ţară neutră şi se consideră o punte între Occident şi Est", au precizat cei doi lideri austrieci.

Numeroase ţări UE, inclusiv România, precum şi Statele Unite şi Canada au anunţat expulzări de diplomaţi ruşi ca reacţie la atacul chimic comis pe 4 martie în Marea Britanie, atribuit Moscovei, care neagă orice implicare.

Statele Unite expulzează 60 de diplomați ruși

Statele Unite au anunțat că expulzează 60 de diplomați și că închid consulatul de la Seattle. Potrivit unor oficiali de rang înalt din cadrul administraţiei Trump, între ruşii expulzaţi se află 12 spioni despre care Washingtonul crede că acţionează sub acoperirea diplomatică a misiunii ruse la ONU, relatează news.ro, citând The Associated Press.

Țările care au decis expulzări...

Printre ele: Danemarca – 2, Cehia – 3, Polonia – 4, Olanda – 2, Lituania - 3 şi va împiedica intrarea în țară a 44 de ruși, Letonia -1, Estonia – 1, Croația – 1, Italia – 2.

Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a mai spus că nu exclude noi sancțiuni față de Rusia.

„14 ţări membre ale Uniunii Europene au decis să expulzeze diplomaţi ruşi. Nu este exclus ca măsuri suplimentare, precum alte expulzări, să fie luate în zilele sau săptămânile următoare. Consiliul European este de acord cu concluzia guvernului britanic, potrivit căreia Rusia este, cel mai probabil, responsabilă (pentru otrăvirea fostului spion rus, n.red.) şi că nu există o alternativă plauzibilă”, a spus Tusk.

