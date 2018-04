O tânără a fost PIPĂITĂ cu nerușinare pe stradă! Ce a pățit agresorul este GREU DE IMAGINAT. L-a CUMINȚIT TOTAL

​

Leanna Carr a declarat că se plimba liniștită prin Dublin, în momentul în care un bărbat s-a apropiat de ea și a pipăit-o fără jenă. Mai mult, agresorul s-ar fi amuzat și i-a spus că, fiind americancă, „sigur îi place acest gest”.

Tânăra, care este culturistă, nu a stat să fie umilită și l-a bătut pe agresor, potrivit publicației britanice The Sun.

Ulterior, Leanna Carr a postat pe contul său de Twitter mai multe fotografii în care se observă că mâinile sale îi sunt roșii și umflate, de la loviturile aplicate agresorului.

Povestea a devenit în curând virală în spațiul virtual, tânăra sperând că experiența prin care a trecut să atragă atenția asupra abuzurilor sexuale care au loc zilnic pe străzi și în urma cărora, femeile cad pradă fără să vrea.

While walking down the street in Dublin earlier this week, a man grabbed my butt. He proceeded to laugh hysterically and said “you’re an American, you probably liked it”. Apparently traveling solo has made me a better person bc my first reaction was to punch him in the face

