Caz clasic de indolență a autorităților. O tânără a fost înjunghiată de psihopatul care a hărţuit-o timp de 9 luni

Un rrom analfabet din Piaţa Progresul suferă nevoie-mare şi ameninţă că se sinucide în puşcărie, din dragoste neîmpărtășită pentru o româncă, pe care a încercat să o ucidă





Piaţa Progresul era tot ce avea în comun Fănel Oprea cu victima lui, Maria, pentru care făcuse o obsesie: respins de tânără – care spre deosebire de el era educată, nu era măritată, nu avea nici copii şi, în plus, lucra la Primărie – a trecut la ameninţări cu moartea, iar apoi la fapte. Tânăra îşi ajuta bunica la sfârşit de săptămână la magazinul de lactate pe care îl deţinea la piaţă, iar Fănel îşi făcuse de lucru pe acolo în încercarea de a se apropia de Maria. Acum, lui Fănel, un tip mărunţel şi negricios, îi sticleau ochii din boxa arestaţilor, la Tribunalul Bucureşti, în timp ce mama victimei relata în faţa judecătoarei fapte care au făcut să se aştearnă în sală o tăcere grea.

Ameninţări cu moartea

„De nouă luni, zi şi noapte am fost ameninţaţi de el atât faţă în faţă, cât şi la telefon, că ne omoară, că îmi omoară şi ceilalţi copii, că ne distruge unul câte unul. Spunea că ne cumpără el coşciugul, că prosoape ne-a luat deja. Am făcut plângeri la Poliţie, am sunat la 112, dar nu mă aşteptam să se ajungă până aici. Tot timpul îl dădea ca exemplu pe vărul lui, din care îşi făcuse un idol, care şi-ar fi omorât soţia cu 17 lovituri de cuţit şi care a luat 9 ani din care urma să execute 7”, a spus femeia. Deşi mama victimei i-a făcut plângere penală pentru ameninţare, procedurile judiciare s-au desfăşurat greoi, iar Fănel a continuat să o hărţuiască cu telefoanele, de data asta, pentru a renunţa la acuzaţii.

Cruzimea i-a uimit pe medici

„Pe 20 mai, fiind în Piaţa Progresul, acesta mi-a cerut să ne întâlnim pentru a încerca să mă convingă să îmi retrag plângerea. Spunea că are trei copii, că e recidivist şi că nu e genul de om care să ducă la îndeplinire acele ameninţări. Eu am spus că mă mai gândesc”, a relatat mama victimei. Văzând că aceasta nu îşi retrage plângerea, Fănel Oprea a intrat în casă peste aşa-zisa lui iubită şi a înjunghiat-o de mai multe ori, învârtind cuţitul în răni: cu o lovitură în zona claviculei i-a perforat un plămân, iar alta i-a tăiat ficatul.

„Am fost îngrozită de ce am găsit în locuinţă după atac, casa arăta ca un abator. Medicul a fost surprins de cruzimea lui, a spus că în 30 de ani de medicină nu a văzut aşa ceva. A zis că fiica mea e un caz-şcoală şi că la internare nu avea nici 1% şanse de supravieţuire”, a arătat femeia. Aceasta a explicat că Oprea ştia unde locuia ea şi fiica ei, întrucât s-a folosit de un truc pentru a le afla adresa. Motivând că vrea să îşi înscrie fiul de 11 ani la şcoală, el însuşi fiind analfabet, le-a rugat pe ele să îl ajute să completeze documentele de înscriere, iar acestea au făcut imprudenţa să îl invite acasă. Chiar şi după faptă, Fănel Oprea a continuat să o hărţiuască pe mama victimei: „Mă suna din arest să vin să îl vizitez. Mi-a spus că e păcat să stea şapte ani în puşcărie. Îmi spunea că dacă moare Maria, moare şi el. Leam spus celor de la Omoruri numărul de pe care mă apelează”.

Loading...