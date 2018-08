Tânăr găsit MORT. Se pregătește o DIVIZIE SPECIALĂ A POLIȚIEI

Victima era din localitatea Siliştea, judeţul Constanţa, şi urma să împlinească 18 ani în vara aceasta. Prietenii lui au fost cei care au dat alarma poliției, după ce a dispărut în dreptul Plajei Vraja Mării.





Corpul neînsufleţit al unui tânăr, dispărut de două zile, a fost scos de valuri la mal, joi dimineaţă, pe o plajă din Eforie Nord, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.

Salvatorii ISU nu au reușit să-l găsească, deși căutările au început chiar de la semnalarea dispariției. Marea i-a adus la mal trupul neînsuflețit, joi dimineață, fiind găsit în jurul orei 04.00.

Raed Arafat: 26 de oameni au murit inecati in mare vara aceasta. Sunt discutii privind infiintarea unei politii a plajelor, trebuie sa se ajunga si la sanctiuni

Echipajele medicale de la punctele de prim-ajutor instalate pe plajele litoralului romanesc au intervenit in peste 900 de cazuri, incepand cu 15 iunie, a declarat duminica secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Raed Arafat, precizand ca, de la inceputul sezonului, au existat 26 de cazuri de inec, citeaza News.ro. El a mai spus ca la nivelul ministerului sunt discutii privind infiintarea unei politii a plajelor, asa cum au cerut salvamarii, pentru sanctionarea turistilor care intra in mare fara a tine cont de avertismente.

Pagina 1 din 1