SUTE DE OAMENI PROTESTEAZĂ din cauza vizitei lui Donald Trump ÎN MAREA BRITANIE!

Președintele american Donald Trump nu s-a rezumat doar la a genera controverse în cadrul summitului NATO, ce a avut loc la Bruxelles. Acesta continua să stârnească polemici prin vizita pe care acesta o va face, împreună cu soția sa, Melania Trump, în Marea Britanie. În aceste circumstanțe, liderul de la Casa Albă a provocat sute de cetățeni să iasă din casă şi să protesteze, pe fondul vizitei sale.





Dacă zilele trecute întreg globul era șocat de afirmațiile pe care Donald Trump le-a făcut la adresa Germaniei, afirmând că aceasta este supusă Rusiei, președintele american a atins apogeul acestor tensiuni prin vizita sa în Marea Britanie. Liderul are programate in decursul acestui weekend întâlniri cu primul ministru, Theresa May, însă şi cu regina Elizabeth a II-a.

Scopul acestor întâlniri este de a de a discuta efectele post-Brexit în ceea ce priveşte comerțul, imigranții şi posibilele efecte ale acestui eveniment asupra SUA şi Marii Britanii. Reacțiile cetățenilor nu au întârziat să apară, aceștia organizându-se pe rețelele de socializare online şi manifestându-și dezacordul față de vizita liderului american.

Indivizii care au ieșit în stradă îşi declară contestația față de politicile sale de conducere, Donald Trump făcându-se remarcat în sfera politică prin declarații scandaloase şi alegeri nonconformiste. Nu mai puțin de 1.000 de ofițeri de poliție au fost prezenți la Palatul Blenheim pentru a asigura protecția președintelui american față de manifestări sau față de un posibil atac terorist.

