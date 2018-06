Sute de motive ce susțin mândria de a fi român la aniversare centenară

Portret de român mândru

Autor: Ciufu Valentina, Colegiul Tehnologic ,,Grigore Cerchez” București

Coordonator: prof. Florea Mihaela

Pe 1 Decembrie toată suflarea românească, de aici și din cele patru zări, sărbătorește Ziua Națională a României, acea Românei autentică și profundă în care suferința de secole în lupta pentru independență și pentru unitate s-a împletit cu bucuria trăirii lucrurilor simple. Paradele militare, horele oamenilor pătrunși de fiorul patriotic, prezentarea în cadrul emisiunilor televizate a unor români ,,de succes’’ compun anual tabloul acestei zile și celebrează identitatea națională, bogăția folclorului, idealurile care s-au menținut vii din moşi-strămoşi, lupta pentru dreptate, libertate și adevăr. Evenimente, oameni și locuri ne fac să conștientizăm mândria de a fi român promovându-ne pe plan european și mondial, prin intermediul identității culturale create .

Știut fiind faptul că ,,Cine nu are trecut, nu are prezent.’’(Nicolae Dabija), sunt mândră deoarece am ca strămoși daci și romani, umaniști ce au pus bazele scrierilor pe teritoriul nostru, iluminiști care au luptat pentru drepturile populației române în Transilvania, pașoptiști care au adus idei revoluționare în Țările Române după ce au participat la Revoluția franceză. Sunt mândră că în perioada interbelică Bucureștiul se numea ,,micul Paris’’ și în România erau trenuri aerodinamice de la uzinele Malaxa, dar și automobile Ford, se acordau burse Rockefeller și Humboldt, se consuma ciocolată Suchard. A urmat apoi o perioadă tulbure, plină de constrângeri și de interdicții de tot felul, în care mulți români- de care sunt mândră- au supraviețuit în condiții greu de descris în libertatea aparentă sau între zidurile întunecate ale închisorilor comuniste. Până în 1989 mulți românii au trăit într-un regim dictatorial în care primeau mâncare cu porția, alimentele putând fi cumpărate pe cartelă și fiind de o calitate îndoielnică (precum ,,nechezolul’’ sau ,,frații Petreuș’’). Si nu numai mâncarea era cu porția, ci chiar cititul-1948 se tipărește un volum de peste 500 de pagini cu o listă de ,,Publicații interzise’’, iar din presa vremii se interzic termeni precum ,,întuneric’’, ,,frig’’, ,,foame’’, ,,preot’’ etc. Uitatul la televizor era și el limitat la două ore zilnic, o parte din program fiind ocupat de telejurnalul de propaganda. De altfel, două dintre principalele instrumente ale dictaturii comuniste- poliția politică și propaganda- urmăreau distrugerea spiritului civic și obținerea unui individ manevrabil-,, omul nou’’. Însă 1989 a fost anul în care românii s-au săturat de " Epoca de Aur", așa cum o numea Nicolae Ceaușescu, și de drepturile prea puține pe care le aveau, ieșind în stradă-întâi la Timișoara și ulterior în alte orașe mari din țară (București, Brașov) pentru a se revolta împotriva regimului dictatorial, pentru a-l înlătura.

