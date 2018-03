SURPRIZE METEO. Vremea continuă SĂ SE ÎNCĂLZEASCĂ. Temperaturi de până la 13 grade Celsius

Se pare că zilele de iarnă au luat sfârșit. Vremea se încălzește în următoarea perioadă, maximele ajungând la 13 grade Celsius în anumite regiuni.





Luni, vremea va continua să se încălzească ușor în cea mai mare parte a țării, dar valorile termice raman sub normele perioadei. Cerul va fi mai mult noros. Vor fi precipitații, în general slabe cantiativ, predominant sub formă de ploaie, ziua în sudul și in sud-estul țării și pe arii mai restrânse în rest, iar noaptea, local, îndeosebi în vest, nord și centru. La munte, precipitațiile vor fi mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare. La începutul intervalului, izolat, vor mai fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări, trecător, în Dobrogea, sudul Banatului și zona înaltă de munte.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2-3 grade, izolat, în regiunile extracapatice și 12-13 grade în nord-vestul și sud-estul extrem al teritoriului, iar cele minime se vor încadra, în general, între -2 și 4 grade. Izolat, dimineața și noaptea, va fi ceață.

În București, vremea va fi rece pentru această dată. Cerul va fi mai mult noros, în cursul zilei temporar va ploua, iar seara și noaptea vor fi condiții de ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 5-6 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade.

Pagina 1 din 1