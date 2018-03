SURPRIZĂ URIAȘĂ. Un fost căpitan al echipei naționale s-a antrenat cu Dinamo, dar A SEMNAT cu o altă formație din Liga I

Răzvan Raț, fost internațional român a ajuns la un acord cu ACS Poli Timișoara și va evolua în Banat până la finalul sezonului.





Răzvan Raț (36 de ani) este, începând de astăzi, jucătorul echipei ACS Poli Timișoara. Fostul căpitan al echipei naționale s-a antrenat în ultima perioadă cu Dinamo, dar a semnat cu formația de pe Bega. Raț n-a primit nicio ofertă din partea „câinilor” și va juca în tricoul celor de la Poli până la vară.

„Am ales Poli pentru că cei de aici m-au dorit foarte mult. M-am antrenat cu Dinamo și le mulțumesc celor de acolo pentru că mi-au permis să fac asta. Sunt bucuros că am ales Poli pentru că voi fi din nou acasă, în România. Sper să le răsplătesc încrederea celor de aici, care m-au dorit foarte mult. Eu o să fac tot ce e posibil pentru echipa la care voi juca de acum încolo. Am semnat până la sfârșitul play-out-ului. Vom vedea din vară ce va fi. Eu am de gând să joc atât timp cât starea fizică mi-o permite. O să o iau pas cu pas. Îmi amintesc acel episod trist pentru mine, când jucam la Șahtior și am fost eliminați de Poli Timișoara. Teoretic aveam prima șansă, dar nu a fost să fie. A fost un fel de asediu", a spus Raț.

