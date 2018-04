Surpriză pe piaţa media. VEDETĂ DE LA INTACT, ÎNLOCUITĂ recent. Primele reacţii: „Dezordinea. Deci Haosul…”

Fanii lui Mihai Morar au avut parte de o surpriză de proporți atunci când prezentatorul „Răi da` buni” nu a fost prezent la emisiunea de marți.





Vedeta TV a fost înlocuită de de Oana Turcu, soția prezentatorului de televiziune, Cristi Brancu. Se pare că Morar ar avea probleme de sănătate, o răceală care l-a ținut la pat.

De Paște Morar a fost la Baia Mare alături de soția lui și de copii. El a transmis un mesaj emoționant pentru mama și tatăl lui, scrie Cancan.ro.

„DRAGOSTE ȘI PĂRINȚENIE. Pentru mamă și tată, centrul Universului e copilul. Pentru copil, centrul Universului e “mama și tatăl”. Expresia absolută am citit-o zilele trecute: “De fiecare dată când se naște un prunc, se mai naște un centru al Universului.” Iar acolo unde Universul își găsește punctul de sprijin, o fărâmă de lume se așează într-o Ordine, învingând Haosul. De ce vă scriu asta? Pare banal, dar toate studiile pământului spun că, indiferent de epocă sau civilizație, ADN sau educație, toți oamenii au nevoie de dragoste și apartenență. “Love and Belonging”. Absența celor două duce, inevitabil, la suferință. Oricât de frumos ar suna în engleză “love and belonging”, limba română are unul din cele mai frumose sinonime pentru “apartenență”: părințenie. Cumva, cred, Cumințenia Pământului, dacă ea mai există, pornește de la Părințenie. Și, invers, necumințenia începe cu ne-părințenia. Și apoi ne-iubirea. Dez-ordinea. Deci Haosul”, a fost mesajul lui Mihai Morar.

