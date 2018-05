SURPRIZĂ de proporții pentru ELENA UDREA. Cine și cu ce SCOP a vizitat-o în COSTA RICA

Elena Udrea a fugit în Costa Rica pentru a scăpa de o eventuală condamnare în țară. Destinația a fost precisă întrucât Costa Rica nu are un acord de extrădare cu România.





Udrea a fost vizitată de iubitul său, dar a avut parte și de un musafir la care nu s-ar fi așteptat. Este vorba despre asociata sa de la Băile Boghiș, Lia Stanca, fosta soție a generalului de securitate Viorel Stanca.

Lia Stanca a fost la mijlocul lunii aprilie în Costa Rica pentru a se întâlni cu Elena Udrea. Informația a fost confirmată chiar de către femeia de afaceri din Sălaj, care a spus, pentru target="_blank">Ziarul de Salaj că discută zilnic la telefon și că urmează să o mai viziteze pe Elena Udrea în Costa Rica.

„Am fost in Costa Rica si am sa mai merg. Am fost in aprilie. Nu am mers la un om public. Situatia de la Bai Boghis nu are legatura cu plecarea mea in strainatate. Discut cu doamna Udrea la telefon in fiecare zi. Si despre Baile Boghis si despre orice alt subiect. La Boghis s-a deschis sezonul, s-a deschis zona de strand din 28 aprilie.

Este functional. Acolo e nevoie de investitii in continuare pentru ca puterea financiara a asociatilor nu poate atinge cuantumul de bani pentru a duce statiunea la cele mai inalte standarde. Nu sunt probleme cu actionariatul cu doamna Udrea. Faptul ca am facut o asociere... si nu a reusit sa duca la bun sfarsit tot planul investitional prevazut inainte de asociere, eu nu o consider asta decat o incercare a mea care a dus la o reusita partiala", a declarat Lia Stanca.

Însă, vizita neobișnuită pare să ascundă altceva. Lia Stanca este foarte îngrijorată de situația stațiunii, după ce Elena Udrea a plătit cauțiunea sa de 5 milioane de euro cu părți sociale din stațiune.

Scopul vizitei în Costa Rica a fost o discuție interesantă pe marginea subiectului Băile Boghiș, discuție în care Lia Stanca a încercat să o convingă pe Elena Udrea să substituie garanția cu bani cash în asa fel încat să poată salva stațiunea.

