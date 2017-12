SURPRIZĂ DE PROPORŢII pentru Şerban Nicolae după SCANDALUL cu deputata USR, Cosette Chichirău. Are probleme mari

Pe numele senatorului PSD, Șerban Nicolae, și al ministrului Sănătății, Florian Bodog, a făcută o sesizare la Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), în care se reclamă suspiciuni de plagiat a tezelor de doctorat ale celor doi.





Sesizarea depusă de către Cristian Dogaru, cercetător român la Universitatea britanică Suffolk, a fost înregistrată oficial la CNATDCU.

„Țin să precizez că meritul colectării dovezilor plagiatului aparține unor jurnaliști de investigație. Tezele de doctorat ale subnumitilor au fost analizate în urmă unor anchete de presă, iar rezultatele oferă dovezi incontestabile cum că numitele lucrări ar fi fost plagiate în mod masiv”,a declarat cercetătorul roman.

Lunea trecută, portalul Linx a publicat, luna trecută, o investigație potrivit căreia există „zeci de pagini plagiate în lucrarea de doctorat a senatorului PSD Șerban Nicolae”.

„Peste 10% din lucrarea de doctorat în domeniul relaţiilor internaţionale a senatorului PSD Şerban Nicolae conţine pagini plagiate, într-un caz fiind preluate din textul-sursă şi note de subsol. Teza a fost susţinută în 2009, la Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca, titlul fiind „Proiecte de reformă a Naţiunilor Unite”, iar îndrumător profesorul Vasile Vese”, relata, în luna noiembrie, site-ul Linx.

SCANDAL în Parlament! „Am o poză cu tine FĂCÂND SEX ANAL” Discuţie +18 între parlamentari | VIDEO

„În activitatea mea, la un moment dat am predate la ”Spiru Haret”. Am fost asistent universitar, lector universitar și titular de curs. A existat un suport de curs, o lucrare realizată împreună cu regretatul profesor Mihai Constantinescu și cu un alt coleg, Marius Anghelescu. După ce am devenit titular de curs am reeditat acest suport de curs schimbâdu-i titlul pentru că mi se părea că denumirea de Parlamente Europene este improprie și că era mult mai potrivită cea de Instituții Parlamentare Internaționale. Acum, eu nu m-am ocupat de detaliile tehnice, habar nu am cum s-a tipărit, dacă a intrat în circuitul comercial, pentru că întotdeauna edicția revizuită și adăugită sunt de tip suport de curs destinată studenților și a celor interesați din aceea zonă. La un moment dat, cineva s-a trezit să mă acuze că m-am auto-plagiat, că am copiat de la mine”, a declarat Șerban Nicolae, recent, într-un interviu acordat stiripesurse.ro.

În luna octombrie, publicația on-line, Pressone a scris că „Ministrul Florian Bodog a plagiat două treimi din teza de doctorat în Științe Economice”.

„Ministrul Sănătății, Florian Dorel Bodog, a plagiat 147 dintre cele 232 de pagini ale tezei sale de doctorat în Științe Economice, intitulată "Managementul și marketingul unităților sanitare" şi susţinută în 2008 la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT). Două dintre cărțile din care a copiat masiv sunt semnate, una, de un consilier personal de-al său − decanul unei facultăţi de la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Bucureşti, iar alta, de o colegă − conferenţiar universitar la Facultatea de Medicină și Farmacie a Universității din Oradea”, scria site-ul mai sus menționat.

Loading...