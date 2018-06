SUPEROFERTĂ pentru Rareş Bogdan. SUMĂ COLOSALĂ pentru o singură emisiune şi CONDIŢII DE VIP. Viral în media

Jurnalistul Rareș Bogdan a apărut recent în emisiunea moderată de fostul prezentator TV, Mădălin Ionescu, distribuită doar pe rețelele de socializare. În cadrul emisiunii, există, uneori, și întrebări adresate de fosta vedetă a Kanal D către invitații săi, iar una dintre aceste curiozități l-a făcut pe Bogdan să dezvăluie un secret care a aluat cu asalt mediul online.





În timpul unei ediții a „Mădălin Ionescu Show”, un fan de pe rețeaua Facebook i-a adresat realizatorului următoarea rugăminte: „Mădălin, întreabă-l pe Rareș: nu vrea să se mute în Republica Moldova și, bineînțeles, să facă jurnalism aici?”.

După această întrebare, Rareaș Bogdan a dezvăluit că a primit o ofertă care l-ar fi lăsat să fie în lumina reflectoarelor din studiourile de peste Prut, cel ăpuțin o dată, într-un cadru ceremonios, dar jurnalistul a refuzat.

„Eu iubesc Republica Moldova și am să vă fac o dezvăluire: am primit 25.000 euro și posibilitatea de a zbura cu un avion privat să moderez o emisiune. Ofertă oficială, o am pe e-mail. Trebuia să moderez o emisiune în Republica Moldova, se transmitea pe trei televiziuni. Era, practic, bătălia finală prezidențială. Nu spun cine. A fost o ofertă. Mi-a fost teamă că intru într-un joc care nu-i jocul României, interesului României mele și nu-i jocul meu”, a afirmat Rares Bogdan.

„Nu am avut încredere și nu m-am dus. A fost cea mai mare ofertă pe care am primit-o pentru o emisiune”, a adăugat jurnalistul.

