Șumudică este sultan în campionatul Turciei

La finalul turului campionatuli din Turcia, Kayserispor, formația pregătită de Marius Şumudică, se află pe locul al 5-lea, cu 30 de puncte, la șase distanță de lidera Istanbul Basaksehir (36).





Are șanse matematice la titlu

Performanța formației pregătite de fostul antrenor al Astrei Giurgiu n-a rămas neobservată, iar Șumudică a fost declarat cel mai important antrenor din Turica, la finalul primei părți a campionatului.

Distincția a venit din partea jurnaliștilor de la Yeni Safak. Conducătorii celor de la Kayseri se felicită pentru decizia numirii lui Șumudică pe banca tehnică. „Până acum, am pierdut doar 3 meciuri. Am jucat 21 de meciuri oficiale, am fost învinși în 3, avem 6 remize și 12 victorii. Dincolo de toate, am ajuns la 30 de puncte, cele 3 puncte cu Malatyaspor) erau foarte importante pentru noi. Erau un mare bonus, dar nu au venit. Suntem în creștere, suntem pe drumul cel bun”, a spus președintele Erol Bedir.