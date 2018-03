SUA se prăbușesc în SONDAJE. „PERFORMANȚA” ambasadorului Klemm care i-a ÎNDEPĂRTAT pe ROMÂNI de americani

Aceasta este justificarea pe care o oferă sociologul Mirel Palada, subliniind, totodată, cât de similar este fenomenul care privește lipsa de încredere în acțiunile SUA și opinia negativă a românilor față de DNA, de sistemul de justiție și de procurorul-șef al parchetului anticorupție, Laura Codruța Kovesi.

„Problema cu toate abuzurile produse de strategia tractorist-stahanovistă a civililor care ne conduc țara este că au reușit să înceapă să scoată SUA de la inimile românilor.

Încrederea în NATO și în UE rămîne în continuare constantă, la niveluri cît se poate de decente, de peste 50%.

Încrederea în Rusia rămîne în continuare la niveluri scăzute, sub 10%, specifice unui climat de cvasi-război.

Problema este că SUA se prăbușește. De la 50% la doar 25%, doar în doi ani. Adică s-a înjumătățit. Ca și Codruța. Ca și DNA. Ca și justiția”, a scris sociologul pe pagina sa de Facebook, atașând un grafic în care se poate vedea evoluția încrederii în actorii internaționali menționați.

Palada accentuează „contraperformanța” administrației americane, care s-a realizat prin „intervențiile” ambasadorului american în politica din țara noastră

„Prin intervențiile arogante pe care le are Klemm în politica internă românească, administrația americană reușește contraperformanța să facă ce le-au făcut vietnamezilor, cu o generație în urmă. Să li se ia populației de ei. Ceea ce e ultimul lucru de care are nevoie România în aceste vremuri tulburi.

It's about them hearts and minds, yankeilor. It's about them hearts and minds.

Și nici măcar n-am măsurat Olanda…”, a încheiat Mirel Palada.

Graficul atașat mesajului lui Mirel Palada. Sursa FOTO: Facebook