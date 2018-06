Cel mai crunt mesaj transmis din SUA: „Puşcăria pentru Maior, Coldea şi Kovesi e mult prea puţin”

„ Nemernicii ăstia au distrus o ţară iar în urma acţiunii lor milioane de români au luat calea pribegiei şi cine ştie câţi au murit ori câte familii au fost dezbinate şi distruse”, este una din cele mai crunte dar şi triste totodată concluzii pe care le-a tras preşedintele Coaliţiei Românilor din SUA.





În opinia preotului Chris Terhes ţara noastră nu va putea să-şi revină vreodată dacă Serviciile nu vor ieşi din politică, din justiţie, presă, societatea civilă şi economie. Dictatura serviciilor trebuie eliminată, altfel nu vom avea linişte şi nu vom cunoaşte normalitatea.

"TOATE aceste protocoale secrete din justitie semnate cu SRI demonstreaza ca din 2005 (voi reveni la acest an) tot ce inseamna stat de drept si democratie in Romania a fost compromis si distrus. Sub pretextul combaterii coruptiei, serviciile au capturat intregul stat si au devenit ele insele cea mai mare sursa de coruptie si abuz pe care Romania a experimentat-o vreodata.

Abuz era si in comunism, insa acela era facut de partid prin institutiile de represiune (justitie, Securitate, procuratura, militie).

Dupa Revolutie, dar cu precadere dupa 2005, din momentul in care prin decizia CSAT coruptia a fost inclusa ca amenintare la siguranta nationala, politica si justitia a fost subordonata serviciilor.

In fapt, dupa 2005 Romania a devenit o dictatura militara.

Am asistat, si inca o facem, in toti acesti ani la cea mai mare inselatorie si ticalosie, un experiment odios care a distrus si compromis Romania posibil iremediabil.

Puscaria pentru Maior, Coldea si Kovesi e mult prea putin.

Nemernicii astia au distrus o tara iar in urma actiunii lor milioane de romani au luat calea pribegiei si cine stie cati au murit ori cate familii au fost dezbinate si distruse.

Nu poti sta sa-ti construiesti un viitor intr-o tara controlata de servicii, iar Romania a demonstrat-o.

Prioritatea 0 (zero) pentru orice roman daca vrea sa aiba o tara e sa scape Romania de dictatura serviciilor.

Optiunile politice pe care oricine le are sunt secundare in fata realitatii din Romania, care de ani de zile nu a mai avut democratie.

In Romania nu va fi NICIODATA o competitie reala intre partide cata vreme statul este capturat de servicii.

Daca doriti o societate romaneasca vibranta, unde partidele sa se bata in programe cu solutii pentru binele romanilor, atunci conditia 0 este ca serviciile sa iasa din politica, justitie, presa, societatea civila si economie si sa intre in cazarmi",a comentat Chris Terhes pe contul personal de socializare.

