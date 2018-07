REACȚIE DURĂ din SUA după modificările din Codul Penal. CRITICI fără PRECEDENT adresate politicienilor români

Modificările dorite în noul Cod Penal au născut o mulțime de scandaluri și contradicții la cel mai înalt nivel. Discuțiile în jurul dezbaterilor din cadrul Comisiei Iordache se poartă și peste Ocean, în SUA, de unde vine un mesaj puternic din partea unei voci autorizate.





Chris Terheș, președintele Coaliției românilor din SUA, a ținut să puncteze carențele care există în modificările dorite, dar și care e impresia general lăsată de politiceni după cele mai aprige dezbateri din România.

„Despre abuzul in serviciu - din 1864 pana in 2018

Am vizionat atat dezbaterile din "Comisia Iordache" cat si din Plenul Camerei Deputatilor pe tema abuzului in serviciu si e halucinant sa vezi cat de habarnisti sunt toti pe tema asta. Toata discutia despre abuz se poarta in termeni propagandistici, nici una dintre parti nefiind capabila sa explice despre ce e vorba.

1. Modul cum abuzul a fost redefinit este gresit si, in cazul in care opozitia va ataca textul la CCR, definitia va cadea. Articolul este alambicat, nu e clar, precis, predictibil si scapa din vedere unele situatii care trebuie incriminate.

2. Nici propunerile USR, PNL si UDMR nu au fost mai bune. Acestia vorbesc despre "prejudicii grave" si "vatamari grave", fara sa puna un prag.

Pentru mine este infiorator sa vad atatia oameni care se tot invart in jurul acestui subiect si nici unul sa nu poata despica tema intr-un mod argumentat, fara patima si manipulari de 2 lei.

Infractiunea de "abuz de putere" exista si in Codul penal al lui Cuza din 1864 si era structurata pe doua categorii, in functie de partea vatamata: "Abuz de putere în contra particularilor" si "Abuz de autoritate în contra lucrului public".

Gasiti aici Codul penal al lui Cuza iar de la art. 147 gasiti diversele incriminari ale abuzului. https://lege5.ro/Gratuit/g42tamju/codul-penal-din-1864

Intr-o forma sau alta, sub alte titluri, faptele de abuzuri din Codul penal al lui Cuza se regasesc si in Codul penal de azi (represiune nedreapta, cercetare abuziva, influentarea declaratiilor, etc).

Codul Penal al lui Carol II din 1936 redefineste "abuzul de putere" astfel:

"Art. 245 - Funcţionarul public care, uzurpând o atribuţiune, sau abuzând de puterea sa legală, sau depăşind limitele competinţei sale, ori nesocotind sau violând formalităţile prescrise de lege, ori abătându-se în orice alt mod dela îndatoririle inerente funcţiunii sale, săvârşeşte un act pe care legea nu-l consideră infracţiune, în scopul de a procura cuiva, pe nedrept, vreun folos sau de a-i cauza o păgubire de orice fel, comite delictul de abuz de putere şi se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 6 luni la 2 ani şi interdicţie corecţională dela unu la 3 ani.

Aceeaşi pedeapsă se aplică şi atunci când faptul se săvârşeşte în scopul de a constrânge pe nedrept o persoană, să facă, să omită sau să sufere ceva.

Tentativa se pedepseşte."

Cateva remarci: - Definitia vorbeste despre incalcari "prescrise de lege" (exact ce a spus CCR in 2016).

- Infractiunea de abuz de putere este una "subsidiara", adica daca fapta nu poate fi incadrata in nici o alta infractiune, atunci intra la abuz. Fiind, insa, o infractiune subsidiara si pedeapsa este mai mica decat ar fi la una specifica.

- Din definitie rezulta ca infractiunea este una de REZULTAT (cum a spus si CCR). Adica, nu e suficient sa incalci o prevedere legala, trebuie ca fapta sa si produca un rezultat: "a procura cuiva, pe nedrept, vreun folos sau de a-i cauza o păgubire de orice fel".

Prin Decretul 192 din 27 iulie 1950 comunistii stalinisti modifica definitia abuzului astfel:

"Art. 245. ‐ Incalcarea indatoririlor de serviciu savirsita de catre un functionar, prin depasirea, sau folosirea abuziva a atributiunilor sale, ori prin violarea sau nerespectarea obligatiunilor impuse prin dispozitiuni legale, daca prin aceasta se impiedica, ingreuneaza sau intarzie executarea sarcinilor decurgind din Planul de Stat, se stanjeneste bunul mers al unitatilor sau organizatiunilor obstesti, ori se produce o paguba avutului obstesc sau intereselor legale ale cetatenilor, daca fapta nu constitue o alta infractiune pedepsita de lege ca fiind savirsita de functionar in exercitiul atributiunilor sale, constitue infractiunea de abuz in serviciu si se pedepseste cu inchisoare corectionala dela 2‐10 ani si interdictie corectionala dela 1‐3 ani."

Comparand forma abuzului din Codul lui Carol cu modificarea facuta de comunisti in 1950 veti observa ca s-a scos scopul (intentia) si "folosul necuvenit" si s-a largit enorm de mult aria infractiunii, punandu-se accent pe "paguba".

Prin aceasta redefinire a abuzului in serviciu, inspirata dupa definitia sovietica stalinista, partidul comunist prin procuratura putea controla intreaga societate.

E important de inteles contextul istoric: in comunism TOATA LUMEA lucra pentru stat, asadar orice persoana din campul muncii era "functionar" in sensul legii penale (gandirea asta stalinista o gasiti si la ICCJ azi, care exact asa a interpretat sintagma "functionar public" in sensul legii penale).

Paralel cu aceste modificari din Codul penal, comunistii romani au stabilit institutia "procuraturii" in 1952, care a fost inspirata dupa modelul sovietic al lui Stalin, si avea rolul de a "supraveghea legalitatea socialista", adica faptul ca functionarii publici respecta legea.

Din moment ce TOTI muncitorii erau functionari publici, dupa definitia abuzului din 1950 TOTI muncitorii putea fi urmariti de procuratura pentru abuz in serviciu pe motiv ca au produs "paguba avutului obstesc sau intereselor legale ale cetatenilor". Nu trebuia sa fi furat ceva, ci era suficient sa zica procurorul ca au pagubit cu ceva avutul, ca erau luati.

Pana si comunistii din perioada stalinista, insa, au aratat ca sunt pragmatici iar la nici 3 ani, prin Decretul 202 din 14 mai 1953, modifica iarasi abuzul in serviciu astfel:

Art. 245. ‐ Incalcarea indatoririlor de serviciu savarsita de catre un functionar, prin depasirea sau folosirea abuziva a atributiunilor sale, ori prin violarea sau nerespectarea obligatiunilor impuse prin dispozitiuni legale, daca prin aceasta se impiedeca, ingreuneaza sau intarzie lucrarile de intocmire a Planului de Stat sau executarea sarcinilor decurgand din Planul de Stat, se stanjeneste bunul mers al unitatilor sau organizatiunilor obstesti ori se produce o paguba avutului obstesc sau intereselor legale ale cetatenilor, daca fapta nu constitue o alta infractiune pedepsita de lege ca fiind savarsita de functionar in exercitiul atributiunilor sale, constitue infractiunea de abuz in serviciu si se pedepseste cu inchisoare corectionala dela 2 la 10 ani sau amenda dela 100 la 2.000 lei."

In loc de "interdictie corectionala dela 1‐3 ani", cum era in 1950, au introdus si posibilitatea amenzii "dela 100 la 2.000 lei".

