SUA, mesaj DUR pentru inamicul din Europa: Rusia a RENĂSCUT!

Şeful diplomaţiei americane, Rex Tillerson, a reafirmat marţi angajamentul Statelor Unite de a face face faţă "agresiunilor" Rusiei împotriva vecinilor săi cerându-le europenilor, în acelaşi timp, să întrerpindă mai mult pentru propria securitate, comentează AFP.

"Recunoaştem, împreună cu prietenii noştri din Europa, ameninţarea activă pe care o reprezintă Rusia renăscută", a declarat secretarul de stat într-un discurs pe tema relaţiilor americano-europene, înainte de un turneu pe Vechiul Continent săptămâna viitoare. El va participa printre altele la o reuniune a NATO la Bruxelles şi a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) la Viena, menționează Agerpres. Dacă alegerea lui Donald Trump la Casa Albă, în urmă cu un an, părea că va destinde relaţiile tensionate dintre Washington şi Moscova, în realitate s-a petrecut exact contrariul. Pe fondul bănuielilor de înţelegere secretă între echipa de campanie a omului de afaceri republican şi Rusia lui Vladimir Putin, care fac obiectul unei anchete federale în Statele Unite, apropierea sperată s-a dovedit imposibilă până în prezent. Rex Tillerson, el însuşi considerat un "prieten" al Rusiei pe vremea când conducea gigantul petrolier ExxonMobil înainte de numirea sa în guvern, a avut cuvinte foarte dure la adresa acesteia în faţa think tank-ului Wilson Center la Washington. Tentativele trecute de a relansa relaţiile americano-ruse, în special sub precedenta administraţie democrată condusă de Barack Obama, "au fost urmate de invadarea de către Rusia a Georgiei în 2008 şi Ucrainei în 2014", a subliniat el. "Rusia îşi confirmă atitudinea agresivă faţă de ceilalţi vecini din regiune, intervenind în procesele electorale şi promovând idealuri nedemocratice", a mai spus ministrul. Conflictul din Ucraina rămâne în ochii săi "obstacolul persistent" ce împiedică orice îmbunătăţire a situaţiei. "Nu vom reveni niciodată la relaţii normale fără o soluţie în Ucraina", a insistat el şi a promis să menţină sancţiunile impuse Rusiei în urma acestei crize până când "nu va reveni asupra actelor sale care au declanşat-o". "Criza ucraineană a arătat, de asemenea, că aprovizionarea energetică poate fi utilizată ca o armă politică", a adăugat Rex Tillerson. El a făcut din diversificarea aprovizionării europenilor cu gaze naturale şi petrol o prioritate şi a promis să îi ajute să depindă mai puţin de ruşi. Secretarul de stat american s-a arătat oarecum optimist în privinţa frontului ucrainean, evocând contacte între emisarii american şi rus pentru "a ieşi din impas", în jurul unei propuneri a Moscovei pentru o forţă de menţinere a păcii. În acelaşi timp, el a adus încă o dată în discuţie posibile "cooperări", în special pentru a întoarce pagina războiului din Siria. Sunt însă "suişuri şi coborâşuri", a spus el într-un eufemism. În faţa "ameninţării" ruse, ministrul a reafirmat, aşa cum a făcut administraţia Trump la începutul anului după o perioadă de incertitudine, angajamentul "inatacabil" al Statelor Unite de a garanta securitatea aliaţilor lor europeni şi a NATO. În paralel, personajul însărcinat să pună în aplicare sloganul prezidenţial "Mai întâi America" în domeniul politicii externe le-a cerut europenilor "să accepte o responsabilitate mai mare în faţa provocărilor lor de securitate", îndemnând diferitele capitale să îşi majoreze la 2% din PIB cheltuielile de apărare. "Este timpul pentru noi toţi să respectăm acest angajament", a insistat el. Astfel, a declarat el, "Statele Unite şi Europa vor fi în poziţie mai bună pentru a face faţă provocărilor care ne ameninţă prosperitatea, actorilor care caută se semene haos şi să instileze neîncrederea în legile şi instituţiile noastre, precum şi duşmanilor care ne ameninţă securitatea şi se opun modului nostru de viaţă". Rex Tillerson a mai cerut Turciei, la răscruce între Europa şi Asia, "să acorde prioritate" aliaţilor săi din cadrul NATO, chiar dacă a spus că înţelege că Ankara nu poate "ignora Iranul", bestia neagră a Washingtonului, "din cauza vecinătăţii geografice şi a legăturilor culturale". "Iranul şi Rusia nu le pot oferi turcilor beneficiile economice şi politice care le sunt aduse de apartenenţa la comunitatea naţiunilor occidentale", a mai afirmat secretarul de stat american.

