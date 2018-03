Lista neagră a Ambasadei SUA la București: Dinu Patriciu, Dan Voiculescu, Ovidiu Vântu, Ioan Niculae, Gigi Becali, Ovidiu Tender. România lui Cristoiu

Dezvăluirea despre o Listă neagră existentă la Comisia Europeană pe vremea lui Manuel Barosso, în virtutea căreia MCV s-a transformat într-o formă de presiune asupra magistraților din România pentru a grăbi anumite dosare și, evident, ținînd cont de puterea de șantaj a sugestiei că însuși Bruxellesul se interesează de respectivele dosare, pentru a le finaliza cu o sentință de condamnare, a atras atenția asupra inițierii și coordonării luptei împotriva corupției în varianta de anchete penale de către noile Puteri Garante ale României: țările Occidentale puternice, Comisia Europeană, America.





La vremea declanșării sale Scandalul Wikileaks, provocat de publicarea corespondenței secrete dintre ambasadele SUA din lume și Departamentul de Stat, a fost urmărit în România doar din perspectiva ingerințelor americane în viața politică din România. Printre altele, cablogramele trimise de la București au reliefat existența unor politicieni și jurnaliști turnători la Ambasada SUA. În schimbul fie a unei fleici, fie a unei iluzii că vor fi favoriți la șefii Noii Înalte Porți.

Într-unul din episoadele interviului acordat subsemnatului, Sebastian Ghiță a dezvăluit prezența la multe dintre ședințele de lucru ale Binomului SRI-DNA a șefilor Stației CIA de la București.

Dezvăluirea n-a făcut o gaură în cerul mediatiac autohton și cu atît mai puțin în cel străin, fie și pentru că Sebastian Ghiță s-a dovedit la acest capitol excesiv de prudent.

Ce făceau șefii Antenei CIA la București la K2?

Iată o întrebare pentru al cărei răspuns m-am văzut obligat să recitesc telegramele Wikileaks din perspectiva celor aflate între timp.

Și n-am fost deloc surprins să descopăr că lupta împotriva corupției ocupă pagini de telegrame, toate sub semnul necesității ca SRI să intervină în procesul de descoperire și anchetare a cazurilor de corupție. De ce s-a preocupat și se preocupă partenerul strategic de corupția din România, plecînd de la premisa că țara noastră a ajuns pe marginea prăpastiei din cauza corupției, e un subiect pe care-l voi aborda pe larg într-un alt comentariu. Aici mă voi opri la un soi de listă neagră pe care o trimite Ambasada SUA la București dezvăluită astfel în telegramele Wikileaks:

C O N F I D E N T I A L SECTION 01 OF 05 BUCHAREST 000897 SIPDIS SIPDIS DEPT FOR EUR/NCE E.O. 12958: DECL: 08/02/2017 TAGS: PGOV, PREL, PINR, ECON, RO, SOCI SUBJECT: MONEY AND POLITICS: WHO REALLY OWNS ROMANIA? REF: A. 05BUCHAREST1304 B. 05BUCHAREST1313 C. 06BUCHAREST1237 D. 06BUCHAREST1328 E. 06BUCHAREST1694.

Declasificată în 2017, cablograma a fost trimisă la Washington în vara lui 2007. Teza centrală e prezentată în introducere: „Trecerea României de la comunism și privatizarea ulterioară a întreprinderilor de stat au avut un mare beneficiu pentru un mic grup de indivizi care au legături cu regimul imediat postcomunist și/sau cu Securitatea omniprezentă. Unii dintre acești indivizi au profitat de informații și relații dobîndite în timpul carierei în Securitate pentru a-și face avere, în timp ce alții au recrutat foști ofițeri ai Securității pentru a le sluji interesele. În timp ce zeci de baroni regionali au apărut după 1989, un mic grup de figuri extrem de influente continuă să aibă o influență semnificativă în politica românească. Nici una dintre aceste figuri nu este legată exclusiv de un singur partid, chiar dacă ele însele sunt membre. Mulți păstrează legături strînse cu fosta Securitate a României sau cu figuri din serviciile de informații și promovează interesele personale prin intermediul holdingurilor media. Această cablogramă oferă instantanee ale persoanelor considerate a fi printre „oligarhii” de top din România.”

Din start se observă că nu e o analiză nuanțată a oligarhilor de top din România, pe baza articolelor pro și contra din presă, ci un lung denunț de persoane considerate de ambasadă și prezentate astfel Departamentului de stat drept persoane împotriva cărora trebuie luptat, deoarece ele atentează la democrație, la statul de drept, la viața politică normală prin puterea pe care o dețin.

Lista celor pictați în culori negre cuprinde pe:

Dinu Patriciu, Dan Voiculescu, Sorin Ovidiu Vântu, Ioan Niculae, Gigi Becali și Ovidiu Tender.

1. Dinu Patriciu e pîrît la Washington drept persoana „care controlează, în esență, eșaloanele superioare ale PNL și are o pondere enormă asupra guvernului actual. În plus, Patriciu are și o relație strînsă cu fostul premier Adrian Năstase, omul de la putere atunci cînd Patriciu a achiziționat Rompetrol de la stat”. Cum la vremea respectivă, Dinu Patriciu era anchetat cablograma semnalează mersul prea lent al anchetei:

„În mai 2005 a fost arestat (dar a fost eliberat imediat) pentru o varietate de acuzații economice legate de privatizarea rafinăriei Petromedia, inclusiv fraudă, spălare de bani și evaziune fiscală (reftel B). Progresul în acest caz a fost lent, mai ales de la începutul acestui an”. (2007, pentru a se sugera că din cauza guvernului Tăriceanu – n.n).

2. Dan Voiculescu e semnalat ca periculos prin faptul că el „controlează Grupul Intact Media (care controlează trei posturi de televiziune proeminente, al doilea cel mai mare ziar de circulație, Jurnalul Național și ziarul săptămînal Săptămîna Financiară, printre alte active).”

Cablograma ține să sublinieze în mod deosebit că Dan Voiculescu e „Un adversar virulent al lui Băsescu și unul dintre liderii mișcării pentru suspendarea și înlăturarea președintelui”.

