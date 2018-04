BOMBĂ! Omul de afaceri Sorin Strutinsky a fost INTERCEPTAT de DNA peste 7.000 de zile

Omul de afaceri Sorin Strutinsky a fost interceptat timp de peste 7.000 de zile, conform dezvăluirii-bombă pe care a lansat-o acesta luni seara, la Romania TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu.





Sorin Strutinsky a prezentat, în direct la TV, documente oficiale care arată că a fost ascultat timp de 21 de ani. „Sunt doar mandatele mele, nu și ale lui Mazăre”, a declarat omul de afaceri în emisiunea lui Ciutacu.

Din documentele prezentate, aflăm că Strutinsky a fost interceptat în total 7710 zile, adică timp de 21 de ani. Cu toate acestea, interceptările au fost făcute din anul 2009 până în prezent.

„Faptul că un om este interceptat în nouă ani, preț de 21 de ani, că i se încălecau mandatele de ascultare, mie mi se pare suficient... și dacă le făceau pe gratis”, a fost reacția lui Victor Ciutacu.

„Dacă vă uitați în coloanele alea, începând cu coloana a patra, toate sunt efectuate de Secția a II-a a DNA”, a dezvăluit Strutinsky.

Sursa foto: captura RTV

Reamintim că omul de afaceri constănțean, Sorin Strutinsky, considerat trezorierul afacerilor tandemului Radu Mazăre-Nicușor Constantinescu, a fost condamnat, cumulat, la șapte ani și patru luni închisoare într-un dosar în care a fost cercetat pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, în formă continuată, de trafic de influență, instigare la fals și spălare a banilor.

Cel care l-a denunțat pe Sorin Strutinky la DNA, prezentând și înregistrările aferente, a explicat anchetatorilor că banii au fost primiţi în contul unor societăţi comerciale indicate de inculpat, iar pentru justificarea acestor transferuri, inculpatul a determinat reprezentanţii acestor societăţi să falsifice mai multe contracte care sa ateste operaţiuni cu caracter fictiv.

„In legatura cu condamnarea mea, pentru moment declar urmatoarele: M-a surprins decizia de judecatorului. Stiu acuzatiile DNA si am demonstrat in instanta minciunile lor, ale denuntatorului,inclusiv mistificarile inregistrarile ambientale. Cu exceptia declaratiilor denuntatorului (care are aceeasi calitate in cel putin alte 4 dosare penale), nu exista altceva decat mistificari”, declara Sorin Strutinsky, după condamnarea sa.

“Pe de alta parte inteleg si frica de a aplica singura decizie corecta: ACHITAREA! Dar nu a avut curajul pentru ca s-a dorit spectacol mediatic. Actorii binomului sunt aceiasi! Sa nu uitam ca de marti acest spectacol mediatic (ce mai conteaza ca in Parlament se discuta Directive Europeana!) apare in legatura cu alt dosar al meu si mai subtire, tocmai pentru a impresiona judecatorul. Voi lupta pana la capat ca adevarul sa iasa la suprafata. Mass-media s-a grabit sa publice condamnarea inainte ca aceasta sa-mi fie comunicata, inainte sa apara pe site-ul instantei, fara sa ma intrebe cineva ceva. In ce tara suntem?”, mai preciza Sorin Strutinsky

