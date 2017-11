Strigătul de LUPTĂ al lui Tudor Chirilă: „Suntem sătui de hoţi şi ieşim în stradă!”

Tudor Chirilă le transmite un mesaj extrem de dur către casa politică și îndeamnă oamenii să iasă în număr mare în stradă, în această seară. La ora 18:00, în faţa Guvernului, mişcarea Rezist, dar şi BNS şi Cartel Alfa promit un protest masiv.





Artistul se implică din nou, enervat de faptul că parlamentarii vor să modifice legile justiţiei. „Astazi iesim in strada pentru ca e una din ultimele ocazii in care mai putem sa le aratam ca nu acceptam sa calce in picioare orice principiu. Iar principiul repartizarii echitabile a independentei institutiilor statului e vital.

Nu poti avea Justitie cand ea se vrea subordonata guvernului si parlamentului. Pe scurt, nu prea poti avea justitie cand ea e reglementata de HOTI iar ei nu tin cont de nicio consultare, cu nimeni.

Zilele astea am vazut cum puterile institutiei prezidentiale se vor diminuate, am vazut cum independenta procurorilor se vrea limitata si e foarte probabil ca modificarile cu adevarat dramatice aa se intample pe repede inainte in plenul Parlamentului atunci cand noi nu vom mai putea decat sa privim. Pentru toate astea si in principiu pentru ca suntem satui de hoti iesim azi in strada”, a tunat Chirilă pe Facebook.

