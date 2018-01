Streinu-Cercel: Secția de Terapie Intensivă de la Matei Balș nu este închisă

Managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș din București, dr. Adrian Streinu-Cercel a anunțat că Secția de Terapie Intensivă nu este închisă! Informație confirmată și de șeful secției ATI, conf.dr. Luminița-Monica Luminos.





„Secţia de Terapie Intensivă nu este închisă. Este o informaţie eronată. Secţia însă nu poate să asigure ventilaţie mecanică. Asigură asistarea oricărui pacient care este grav”, a afirmat managerul Institutului, prof.dr. Adrian Streinu-Cercel pentru Agerpres. Potrivit lui în cazul în care un pacient necesită ventilaţie mecanică se va lua legătura cu altă secţie de Terapie Intensivă pentru a fi transferat către alte unități de profil.

Informația este confirmată și de șeful Secției de Terapie Intensivă. Conf. dr. Luminița-Monica Luminos a explicat, pentru EVZ, că „nu asigurăm ventilație mecanică pentru pacienții copiii. Îi stabilizăm, după care, dacă este nevoie de această manevră, îi direcționăm către Spitalele de copii Grigore Alexandrescu sau Budimex, care au medici specialiști de terapie intensivă care lucrează cu copii. Situația nu este nouă, de ieri, de astăzi, ci de cinci ani, de când ne-a plecat ultimul specialistcare lucracu copii. Ca să asigurăm permanență am avea nevoie de cinci astfel de specialiști. Am tot scos posturile la concurs, dar nu am reușit să ocupăm locurile. Am lucrat în regim normal de Sărbători în Secție, iar aparatura ne funcționează, nu sunt astfel de probleme”.

Prof.dr. Florian BODOG, ministrul Sănătății a discutat în această dimineață cu prof. dr. Adrian STREINU –CERCEL, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase “Prof.Dr. Matei Balș” despre activitatea secției de terapie intesivă (ATI) din cadrul unității medicale.

Managerul Institutului l-a asigurat pe ministrul Sănătății că secția de Terapie Intensivă funcționează, acordând servicii de urgență pacienților. Singurele cazuri care sunt redirecționate către alte unități medicale până în data de 8 ianuarie a.c. când se va remedia situația, sunt cazurile care necesită ventilație mecanică.

Florian BODOG, ministrul Sănătății va acorda tot sprijinul Institutului pentru scoaterea de urgență la concurs a locurilor vacante de medici în specialitatea terapie intensivă. De asemenea, Centrul Operativ de Urgență al Ministerului Sănătății va colabora în această perioadă cu Institutul Matei Balș pentru redirecționarea cu prioritate a pacienților care necesită ventilație mecanică.

Reacția doctorului Adrian Streinu-Cercel și a șefului de secție de la Terapie Intensivă vin după ce mai multe canale media au anunțat, în această dimineață, că secția în cauză ar fi fost închisă încă din ajunul Crăciunului pentru că mai are un singur medic, motiv pentru care copiii care au nevoie de manevre de reanimare ar fi trataţi într-o ambulanţă SMURD care este solicitată în astfel de ocazii şi, eventual, transferaţi la alte unităţi spitaliceşti din Capitală.

Alte surse arătau, pentru Realitatea.net, că secţia ATI a Institutului Matei Balş" ar fi fost închisă din cauza unor infecţii instraspitaliceşti.