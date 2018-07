Strategia culturală a Timișoarei pusă la zid de ONG-uri: ”Se dau bani doar pentru festivaluri”

Strategia cultutrală a Timișoarei e pusă la zid de asociații cu vechime și palmares în domeniu care, peste noapte, s-au trezit cu proiectele nesprijinite de autoritățile locale. Asta după ce agenda culturală a fost definitivată abia săptămâna aceasta. Singurul festival de film românesc din vestul țării, Ceau Cinema, Simultan, festival – reper dedicat artelor interdisciplinare – artelor media, proiectelor audiovizuale, sonore și muzicii experimentale, cu o vechime de 12 ediții deja, ori asociații care de ani bunci activează în zona educației culturale, s-au trezit fără sprijin de la Primărie. ”Strategia culturală a municipalității pare a fi redusă la a finanța festivaluri și nu la a sprijini proiecte culturale care formează operatori culturali”, spune și Dana Sarmes, reprezentanta Asociației Cultiurale Contrasens. Aceasta a solciitat finanțare pentru continuarea seriei de albume de artă dedicată marilor artiști plastici locali ce nu au mai fost editați, însă proiectul a fost respins.





A fost nevoie de mai bine de trei luni pentru ca primăria să finalizeze procedura de alocare a finanțărilor nerambursabile pe Legea 350/2005. Dosarele au putut fi depuse până în 30 aprilie. Dintr-un total de 108 proiecte, doar 60 au fost finanțate, iar 48 au fost neeligibile. Suma împărțită a fost de 2,54 milioane de lei.

După ce recent organizatorii festivalului Ceau Cinema au tras un semanl de alarmă vizavi de procedura de acordare a finanțărilor nerambursabile din fonduri locale, organizatorii Simultan Festival acuză oficialitățile de rea voință. „Asociația Simultan a depus două proiecte în vederea obținerii finanțării: “SIMULTAN Festival 2018 (ed. XIII.)”, festival anual dedicat artelor interdisciplinare – artelor media, proiectelor audiovizuale, sonore și muzicii experimentale; respectiv proiectul “Emergency Entrance”, un proiect serial propus în parteneriat cu Lapsus Art Space din Timișoara, menit să sprijine producția artistică contemporană locală din zona artelor vizuale, performative și a noilor media, cu focus pe generația tânără. După mai mult de două luni de așteptări pentru operatorii culturali, rezultatele s-au afișat pe 12 iulie, în urma publicării unei scrisori deschise din partea organizatorilor festivalului de film Ceau Cinema – Festival de buzunar!, adresată Primăriei Municipiului Timișoara, pe tema finanțărilor. În urma publicării rezultatelor de evaluare, Asociația Simultan apare pe această listă ca fiind neeligibilă pentru a beneficia de finanțare, pe motivul că “Asociația are datorii la bugetul local”. Acest rezultat ne-a luat prin surprindere, deoarece numai ce solicitasem la începutul lunii un certificat fiscal de la DFMT (Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara), conform căruia Asociația nu avea datorii (document valabil 30 zile). Presupunând că s-a produs o greșeală, am depus o contestație prin care am solicitat clarificări referitoare la presupusa datorie a Asociației Simultan. În raportul final al procedurii de selecție a proiectelor, publicat pe site-ul Primăriei în data de 17.07.2018, apar doar trei dintre membri ca semnatari, față de cei cinci desemnați prin dispoziție, iar doi dintre ei nu semnează (Sorin Vlad Predescu și Violeta Simona Zonte) – oare de ce? Comisia de evaluare nu specifică detalii asupra presupuselor datorii, însă apare ulterior și un Raport intermediar de soluționare a contestațiilor. În acest raport intermediar se precizează că Asociația Simultan ar fi neeligibilă conform Art. 1, aln. 1, lif. f., din regulamentul finanțărilor. Pe scurt, înseamnă că asociația nu și-a respectat un contract anterior, și se face referire la două notificări prin care asociația a fost înștiințată de acest fapt. Faptul la care se face referire este din 2016 și a fost vorba despre o cheltuială considerată neeligibilă (cheltuieli de transport), care a fost constatată de Primărie după depunerea unui decont în 2015. Însă, conform solicitării, noi am returnat suma de 1.243,29 lei, la scurt timp după înștiințare, în contul Primăriei. Dacă Primăria ar fi numit exact care este justificarea neeligilibității asociației noastre, am fi putut clarifica această neînțelegere în momentul în care am depus contestația“, spun organizatorii evenimentului. Programat pentru perioada 7-13 octombrie, Simultan Festival 2018 prevedea acțiuni performative audio-vizuale, expoziții, talk-uri, workshop-uri cu participarea a peste 30 de artiști invitați și prezentarea unei selecții internaționale de lucrări de artă video. Din cauza tergiversărilor, a situației incerte, a lipsei fondurilor necesare, organizatorii au anunțat că ediția din acest an nu va mai avea loc. (Foto: Adrian Pîclișan)

