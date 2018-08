Steven SEAGAL a intrat pe mâna PROCURORILOR

Actorul Steven Seagal este cercetat de procurorii din Los Angeles pentru agresiune sexuală.





Noi plângeri pentru agresiune sexuală vizează trei celebrităţi: producătorul de film Harvey Weinstein, actorul din filme de acţiune Steven Seagal şi actorul Anthony Anderson, protagonistul serialului TV de comedie "Black-ish", informează Agerpres. Greg Risling, purtător de cuvânt al Procuraturii din Los Angeles, nu a oferit detalii despre aceste plângeri şi despre momentele în care s-ar fi produs acele agresiuni. Agenţii de presă ai lui Weinstein şi Seagal nu au răspuns solicitărilor presei de a face comentarii pe această temă. Harvey Weinstein a fost pus sub acuzare la New York în trei cazuri de agresiune sexuală. El a fost acuzat de peste 70 de femei de comportament sexual inadecvat, inclusiv viol, însă a negat că ar fi întreţinut vreodată raporturi sexuale neconsensuale. Acuzaţiile iniţiale formulate contra lui Weinstein în 2017 au stat la baza apariţiei mişcării #MeToo pe reţelele de socializare, în urma căreia multe persoane au acuzat public diverşi bărbaţi influenţi din afaceri, politică şi entertainment. Mulţi dintre bărbaţii acuzaţi au demisionat în urma acelor dezvăluiri. Steven Seagal, în vârstă de 66 de ani, star al unor filme de acţiune din anii 1980, precum "Under Siege", a primit cetăţenia rusă din partea preşedintelui Vladimir Putin în 2016, iar la începutul acestei luni a devenit reprezentant special al legăturilor umanitare ruso-americane. Acuzaţiile care îl privesc pe Anthony Anderson, în vârstă de 47 de ani, au apărut pentru prima dată în mass-media americane în luna iulie. The Blast, un site specializat în ştiri din industria de divertisment, afirmă că o femeie a depus o plângere la Poliţia din Los Angeles în care l-a acuzat pe Anderson, spunând că actorul a agresat-o anul trecut după ce ea a furnizat servicii de catering la o petrecere organizată de actor. Agenţii de presă ai lui Anderson au dat publicităţii o declaraţie oficială în care au spus că autorităţile nu l-au contactat pe actor, nici pe reprezentanţii lui, în legătură cu această chestiune. "Este regretabil că oricine poate să depună o plângere la Poliţie, indiferent dacă acuzaţia e falsă sau adevărată. Anthony respinge cu fermitate acea acuzaţie", au transmis ei. Anthony Anderson a fost nominalizat luna trecută la premiile Primetime Emmy pentru interpretarea lui din serialul "Black-ish", în care joacă rolul liderului unei familii afro-americane.

Pagina 1 din 1