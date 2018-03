Steve Bannon NEAGĂ orice ACUZAȚIE privind ROLUL JUCAT de Cambridge Analytica în CÂȘTIGAREA alegerilor de DONALD TRUMP

Steve Bannon, un fost strateg al președintelui Donald Trump, a negat toate acuzațiile ce i-au fost aduse cu privire la compania de consultanță politică Cambridge Analytica.





Fostul strateg al președintelui Donald Trump, Steve Bannon, a respins afirmațiile potrivit cărora activitatea Cambridge Analytica pentru campania lui Donald Trump a jucat vreun rol în câștigarea alegerilor din 2016, scrie Dailymail.

Facebook a intrat sub presiune din partea deputaților, a investitorilor, a agenților de publicitate și a utilizatorilor joi, a doua zi după ce Mark Zuckerberg a recunoscut că rețeaua media socială a greșit când a lăsat datele a 50 de milioane de utilizatori în mâinile firmei de consultanță politică Cambridge Analytica.

Bannon, care a contribuit la crearea Cambridge Analytica, a declarat că firma de consultanță doar a luat date de pe Facebook, care erau deja disponibile tuturor.

„Acesta este modelul de afaceri al Facebook”, a adăugat el. „Ei îți iau gratuit informațiile, le vând și fac bani de pe urma lor. . . ei scriu algoritmi și îți conduc viața”, a declarat Bannon la Financial Times în cadrul conferinței Future of News din New York.

