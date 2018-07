STENOGRAME spectaculoase la DNA Ploiești. Ce vorbea Lucian Onea cu Andreea Cosma

Andreea și Vlad Cosma au discutat cu procurorul Lucian Onea despre abuzurile și hărțuirea sexuală la care ar fi fost supusă Andreea Cosma de Mircea Negulescu.





O nouă stenogramă interesantă vine de la DNA Ploiești. Andreea și Vlad Cosma sunt filmați în momentul în care vorbesc cu procurorul Lucian Onea despre abuzurile și hărțuirea sexuală la care ar fi fost supusă Andreea Cosma de Mircea Negulescu.

„Cosma Andreea: Mi-e și scârbă, nu mă mai interesează infracțiunea aia, (n.n infracțiunea de hărțuire de către Negulescu) mă interesează cercetarea lui abuzivă și tot și vreau să cer și bani de la statul român, că mi-am stricat cariera. Procurorul Lucian Onea: Am înțeles CA: Asta cu hărțuirea e un lucru urât din viața mea PLO: O să consemneze în declarație, o să iau declarație că v-am chemat. … PLO: Oricum nu pot, nu pot să cred că mi-au fost vulnerabilizate dosarele, ați înțeles? Deci trebuie să facem astea, cercetările astea CA: Dar ca să credeți că m-a invitat la hotel la Sinaia unde era Sabin Iancu în hotel, puteți să credeți? Că n-am spus la nimeni lucrul ăsta! PLO: Deci cum să vă spun, nu e problema mea asta (n.n. și noi am înțeles ca și Onea că Andreea Cosma a fost la o partidă în trei) CA: Păi e o problemă PLO: Asta nu e problema mea. Nu face obiectul cerecetărilor. CA: Știu dar ați zis că nu vă vine să credeți PLO: Nu-mi vine să cred că un procuror CA: De ce mă chema pe mine când intrau ăștia, ăștia (n.n. fratele și tatăl ei) erau pe fond la judecată și pe mine mă cheamă la Sinaia CV: La hotel CA: Și eu eram cu hărtiile după mine cu martorii PLO: Hai să discutăm CA: Și el îmi divulga martorii PLO: Lucrurile astea nu au legătură CA: Păi da, dar au legătură PLO: Cu obiectul cauzei mele CA: Unde eram când mi-a divulgat martorii, eram la Sinaia PLO: A, erați acolo, ok. CA: Păi PLO: ok. Atuncea o să povestim CA: Deci eu n-am spus nici la Comisia SRI, nici la presă, nici la nimeni PLO: O să spunem. O să spunem și o să probăm, că am înțeles că aveți mesaje, când v-a trimis, când v-a chemat, se pot proba lucrurile astea, nu… Cosma Vlad: Le-am și filmat mesajele. PLO: ok Cosma Vlad: Ca să nu… PLO: Da? CA: De exemplu ca să vedeți, că așa acuma lumea se folosește de cuvântul cancan, că mă uitam aseară la Badea, e un cuvânt folosit. Păi m-am dus la Sinaia, mi-am uitat un furou în cameră… CV: Cred că e în dulapul ăla CA: Și a zis că e în dulap aicea la DNA că nu are unde să-l țină. PLO: Nu cred. Nu e nimic în fișet CA: Păi și-o fi luat catrafusele. Adică sunt niște povești care sunt… PLO: Nu ne interesează astea sunt, cu niște furouri nu discutăm în dosarul ăsta. CA: Păi vedeți dvs., de la furour se ajunge la alte discuții PLO: Dvs. ne spuneți exact cum a fost și de furou și ce vreți dvs. CA: Vedeți?”, se arată în stenograma publicată de Curentul.

