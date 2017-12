Stelian Tănase - Nocturnă cu vampir. O frescă a tranziției noastre corupte

S-a vorbit despre cartea lui Stelian Tănase la Librarium TNB, o librărie prietenoasă şi luminoasă ca o casă caldă în toiul iernii. Vorbitorii, Irina Margareta Nistor, Jean Harris şi Igor Bergler au venit, fiecare, cu câte o piesă dintr-un puzzle, completând, astfel, descrierea ultimei cărţi publicate de Stelian Tănase.





„În sfârşit, o carte în care i se face dreptate vampirului, a spus Irina Margareta Nistor, critic de film. În sfârşit, o carte care va putea fi ecranizată. Seamănă cu un scenariu, pe care l-am citit şi l-am aprobat. Ce mi-a plăcut în cartea lui Tănase este vocabularul. Amândoi ne-am născut în Bariera Vergului, aşa că am regăsit cu bucurie expresii uzuale pe care nu le-am mai auzit demult. Cred că a fost unul dintre cele mai frumoase cadouri de călătorie în timp. Cartea e senzuală, aş zice chiar că e de citit după 12 noaptea. În concluzie, este un fel de Bela Lugosi adus în zilele noastre“. (Irina Margareta Nistor, critic de film)

Preluând tuşa senzuală, scriitoarea Jean Harris, traducătoarea romanului, a continuat: „Sexy si urban, Nocturnă cu vampir este o ficțiune gotică pentru secolul al XXI-lea. Schimbarea este structurală, nefiind vorba doar de simpla prezentare a unui peisaj modernizat, acțiunea romanului petrecându-se în Bucureștiul de azi. O schimbare importantă care apare este că acum sexul devine consensual și exclusiv între ființe umane. Mai important, Nocturnă cu vampir Opus 1 nu pune accent pe victime—acestea fiind tot felul de granguri şi corupţi– ci pe detectivul Ticu Naum, un personaj cu care ne identificăm. De asemenea, romanul răspunde la o întrebare binecunoscută în România: ce s-ar întâmpla dacă Vlad Ţepes ar învia din morți pentru a pedepsi o gaşcă de hoți aflată la putere? Și dacă se va întoarce, ar arăta ca noi? Ar fi unul dintre noi? Prezența lui ar fi una bună sau rea?“

La final, scriitorul Igor Bergler şi-a mărturisit enervarea: „Îl ştiam pe Stelian Tănase ca scriitor de scenarii pentru documentare, de analize, genul de literatură cu vână. Mi-a dat cartea la târg, am citit-o. M-a enervat cartea, trebuie să recunosc. E scrisă atât de bine şi e surprinzătoare asemănarea cu romanul noir american. Mi s-a părut ciudat ca un român să scrie aşa ceva. E un roman noir cu scene din Céline, Bukowski... Însă la Stelian Tănase totul se îmbină, nu e nicio stridenţă. Îmi propusesem să nu vorbesc despre niciun scriitor român. Însă cartea asta mi-a plăcut cu adevărat.“

„Am scris cartea în 10 luni, pentru că sunt acolo 10, 15 straturi de fapt. Am refăcut şi refăcut, am revenit de multe ori asupra unor pagini, până când am găsit cuvântul potrivit. Cartea este o pastişă, dar aceasta mi-a permis să vorbesc despre lumea românească. Am vrut să realizez o frescă a acestei lumi în tranziţie, decadentă, coruptă, fără să am însă vreo clipă vreo intenţie moralizatoare. M-am folosit, deci, de intriga unui roman poliţist“, a afirmat Stelian Tănase, subliniind nevoia de scriitură destinată publicului, cititorilor diferiţi, veniţi din medii social-economice diferite, nu doar unui grup restrâns, elitist. Ovidiu Enculescu, directorul Editurii RAO, a continuat, subliniind faptul că piaţa de carte de la noi are nevoie de cărţi diferite, curajoase, şi că marea miză a unei cărţi este, într-adevăr, să ajungă la cititor.

Loading...