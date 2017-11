NOI DEZVĂLUIRI ȘOCANTE, în cazul morții Stelei Popescu! Ce spune șoferul care a condus-o acasă

Noi dezvăluiri șocante despre Stela Popescu au apărut după discursul incoerent pe care l-a avut la "Gala Femeilor de Succes", acolo unde a primit un premiu pentru toată activitatea sa.





Șoferul care a dus-o acasă, după Gala la care a participat cu doar două zile înainte să își ia rămas bun de la cele lumești, susține că Stela Popescu i-ar fi dat acestuia cheile casei, pentru ca apoi să le caute pentru a i le da din nou. În plus, se pare că artista nu mai știa exact unde locuiește.

”A dus-o acasă un șofer și el ne-a spus că a avut probleme în a-și aduce aminte unde e casa, și-a adus aminte, a condus-o până acasă, i-a dat cheile șoferului, dar apoi le căuta. După ce s-a întâmplat le legăm altfel, dar atunci le-am pus pe seama oboselii, supărării, vârstei”, a spus Dani Cristian Popescu, viceprimarul Sectorului 2, cel care i-a înmânat pe scenă premiul la „Gala femeilor de succes”.

În cadrul evenimentului, Stela Popescu a avut un discurs incoerent, iar la un moment dat a scăpat trofeul din mână.

„Înainte de a mă asculta... Eu am venit acum nu pentru că eu sunt neorganizată, ci pentru că voi sunteţi...De 20...50 şi...20 şi... am văzut acasă, toată casa mea am...V-am văzut pe voi, pe băieţei, pentru că ei nu m-au chemat. Eu n-am chemat. N-a venit. Nu ştiu de ce. De ce m-aţi chemat, mă, dacă nu m-aţi chemat, să vin la voi aici?... Am 7.000 de prostii...M-am îmbrăcat, m-am coafat...Sunt plină de draci, că eu am temperament. Mai bine mergeam acasă decât să mă vedeţi în halul asta. Sunt al dracului de nervoasă, nu mai vin la voi....Dar eu tot vă iubesc şi vă respect. M-aţi zăpăcit, m-aţi zăpăcit, măi” au fost cuvintele artistei.

Cristian Popescu susține că în acea seară Stela Popescu a întârziat o oră și a pus momentele sale de incoerență pe seama nervozității, legate de problemele organizatorice.

„Noi am crezut că a fost supărată pe organizatori. A întârziat o oră, a ajuns la ora 21:00, trebuia să ajungă la ora 20:00, a stat vreo 20 de minute la masă, pentru că se decalase puțin programul și s-a început cu alte persoane, trebuia să înceapă cu dânsa, a stat 15-20 de minute la masă cu Andreea Marin și cu Monica Anghel, a vorbit cu ele, a stat, a venit, a mers printre mese, nu i se părea nimănui că ar fi o problemă. A fost invitată pe scenă, a urcat, am fost invitat și eu, am urcat, și când a început să țină discursul ne-am dat seama că e ceva, dar ne-am gândit că e supărată pentru că reproșa organizatorilor că nu a venit mașina, că nu a venit coafeza. Ne-am dat seama de importanța a ceea ce a spus abia acum, după ce am aflat despre tristul eveniment, a spus că s-a culcat și s-a trezit. Atunci am crezut că la propriu s-a întâmplat, dar ar putea fi vorba despre un accident vascular cerebral, pe care l-a avut acasă și ea să-l fi interpretat ca un somn. Am văzut că ținea și microfonul ciudat. Era o oarecare incoerență, dar am pus-o pe seama nervilor și supărării pe organizatori. După ce lumea a aplaudat-o, s-a luminat la față, a fost mai bine. I-am oferit florile pe scenă, a zâmbit la mine. A părut bucuroasă”, a spus viceprimarul pentru Dcnews.ro.

