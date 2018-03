Toți șefii instituțiilor care au alcătuit Statul paralel, scoși din joc de Kovesi, singura supraviețuitoare din Echipă. Îi vine rîndul să plece?

Raportul CSM a ajuns la Cotroceni. Sîntem siguri de asta, chiar dacă Administrația prezidențială n-a anunțat că l-a primit, deoarece, în aste vremuri moderne, un plic nu mai e trimis de la o instituție la alta prin cineva care trebuie să meargă pe jos și să se oprească din cînd în cînd pentru a da cu bățul în cîinii de prin mahalale.

Firește, potrivit procedurilor, Raportul va fi dat departamentelor de specialitate ale Președinției, pentru a întocmi un Raport, cel pe baza cărui Klaus Iohannis va decide în chestiunea revocării. Chiar dacă la Cotroceni ritmul vieții urmează ascultător ritmul vieții lui Klaus Iohannis, ritm căruia i-am putea spune Șontînc-șontîc, procesul declanșat de Tudorel Toader a ajuns în faza finală. S-au îndeplinit toate procedurile pentru a fi luată, în fine, o decizie în cazul Codruța Kovesi.

e cristoiublog.ro din 10 septembrie 2016, publicam sub titlul Codruța Kovesi și-a executat pe mai toți foștii colegi din instituțiile de forță. Au mai rămas cîțiva în picioare. Cine va urma? un comentariu despre instituțiile de forță care au condus România sub forma Statului Paralel încheiat astfel:

Surprinde o poză de grup a mai multor membri ai echipei la o reuniune la Brașov, urmată de o petrecere, înaintea alegerilor din noiembrie 2014: Alina Bica, procuror șef DIICOT, Robert Cazanciuc, ministrul Justiției, Gabriel Oprea, ministru de Interne, George Maior, șeful SRI, Tiberiu Nițu, procuror general, Gelu Diaconu, șeful ANAF, Gelu Oltean, șeful DIPI, Petre Tobă, șeful IGP.

Era acum doi ani. Cum arată poza de tablou azi, 10 septembrie 2016? Alina Bica, arestată preventiv de DNA pe 22 noiembrie 2014, sub acuzația de abuz în serviciu. Robert Cazanciuc, plecat din funcția de ministru în 17 noiembrie 2015, după Diversiunea cu tinerii frumoși și liberi. Codruța Kovesi, pe 6 aprilie 2016 reinvestită în chip sărbătoresc, în genul realegerii lui Nicolae Ceaușescu ca secretar general al PCR, în fruntea DNA, pentru al doilea mandat, după 10 ani de șefie neîntreruptă în instituțiile de forță. Gabriel Oprea, pe 2 martie 2016, pus sub acuzare de DNA pentru abuz în serviciu. George Maior, forțat să demisioneze pe 27 ianuarie 2016. Tiberiu Nițu, pus acuzare de DNA pe 9 februarie 2016, pentru abuz în serviciu. Gelu Diaconu, pus sub acuzare de DNA pe 10 februarie 2016 pentru abuz în serviciu. Gelu Oltean, pus sub acuzare de DNA, pe 29 august 2016, pentru abuz în serviciu. Petre Tobă, pus sub acuzare de DNA, pe 1 septembrie 2016, pentru abuz în serviciu.

