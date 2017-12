SRI REACŢIONEAZĂ de Crăciun. Mesajul transmis a stârnit un interes uriaş

Cel mai provocator şi inedit mesaj de Crăciun a venit din partea Serviciului Român de Informaţii. De ce este provocator? Pentru că mesajul este codat, iar internauţii au acceptat provocarea încercând să-l să-l descifreze.





Postarea SRI de pe contul de socializare a strâns mii de like-uri şi zeci de comentarii dar şi distribuiri. În fotografie este un Moş Crăciun sugestiv, cu sigla SRI şi mesajul.

Vă redăm câteva mesaje care mai de care mai năstruşnice care fac referire la codul MORSE şi ce semnificaţie ar putea să aibă:

George Frehden: "Simbolul ar fi ceva ce aduce cu Mos Craciun ramas cu gura deschisa privind pe gaura cheii! :)) Care din Sfintii sarbatoriti in biblie sunt cunoscuti ca ar fi lucrat in SRI-ul Mintuitorului sa stim pe cine contam! Un Craciun Fericit SRI! -(sa se treaca in fila si asta! hahahahha)"

Ana Fluerasu: "Sugestiv...oare ce scrie acolo codificat..Morse???!!! Si adică...#Sarbatorilerezistafericite...Bine,creștinește este sa va urez si eu asemenea...Si sa va mai spun sa va faceți treaba...Ca sunteți in slujba statului...nu invers"

Marin Raileanu: "barba este de fapt hartia distrusa la tocator!pana sa fim fericiti mai avem cale lunga! mai intai trebuie sa fiti fericiti voi daca reusiti sa va eliminati vulnerabilitatile".

Vlad Tiberiu: "Limbajul morse se foloseste in cazuri de SOS deci CRACIUN FERICIT si SOS ROMANIA".

Luminita Sandulache : "La mulți ani și... fără bărbi !"