Fostul şef SPP, Dumitru Iliescu, despre declaraţia lui Coldea în Comisia SRI: Am rămas BLOCAT!

Fostul şef SPP, Dumitru Iliescu, a răspuns solicitării unei jurnaliste de a comenta declaraţia lui Florian Coldea în faţa Comisiei SRI.





Dumitru Iliescu a scris pe pagina sa persoanlă de Facebook că refuză să comenteze spusele unui individ "al cărui nivel de pregătire nu este nici cât al unui subofiţer SRI".

"O jurnalista, pe care o apreciez foarte mult, m-a rugat sa comentez vis-a-vis de declaratia lui Florian Coldea in fata Comisiei de Control SRI. Am ramas blocat cand am auzit solicitarea, asa cum am ramas fara cuvinte cand am auzit interventia lui Coldea in fata reprezentantilor mass-media! Ce sa comentez? - i-am raspuns eu. Nu vreau sa comentez spusele unui individ al carui nivel de pregatire nu este nici cat al unui subofiter din SRI", a scris Dumitru Iliescu.

Fostul şef SPP a continuat atacul, precizând că nu înţelege de ce "un asemenea individ a condus SRI timp de 12 ani"

"In activitatea anterioara am cunoscut multi subofiteri din aceasta institutie, cu un nivel de pregatire si de inteligenta CU MULT SUPERIOR lui Florian Coldea! Singurul comentariu pe care pot sa il fac este acela legat de nedumerirea mea generata de faptul ca un asemenea individ a condus SRI timp de 12 ani! Mai mult nu merita sa spunem despre el...", a conchis Dumitru Iliescu.

