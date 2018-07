OTRAVA folosită împotriva SPIONILOR ruși face RAVAGII

La patru luni după otrăvirea unui fost spion rus şi a fiicei sale cu Noviciok la Salisbury, doi britanici găsiţi sâmbătă în stare critică la circa 15 kilometri de acest oraş din sud-vestul Angliei au fost expuşi la acelaşi agent neurotoxic, a anunţat miercuri poliţia.





O reuniune de urgenţă a cabinetului britanic este prevăzută joi, prezidată de ministrul de interne Sajid Javid, în timp ce un purtător de cuvânt al premierului Theresa May a afirmat că evenimentul este tratat cu "cea mai mare seriozitate". Poliţia antiteroristă a preluat conducerea anchetei după identificarea de către laboratorul militar de la Porton Down a naturii substanţei, un agent neurotoxic de concepţie sovietică. "În această seară am primit rezultatele analizei (...) care arată că cele două persoane au fost expuse la acelaşi agent neurotoxic Noviciok", a declarat comandantul poliţiei antiteroriste din Marea Britanie, Neil Basu, într-o conferinţă de presă, conform Agerpres. "Este acelaşi agent neurotoxic. Oamenii de ştiinţă vor trebui să stabilească dacă provine din acelaşi lot", a adăugat el.

