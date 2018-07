Ce a făcut SPIOANA română ARESTATĂ în RUSIA

Moldoveanca Carina Turcan, membră a Consiliului de Administrare al Inter „RAO”, este suspectată ca ar fi transmis către Serviciul de Informaţii şi Securitate din Moldova documente secrete dintr-un proiect al Ministerului Energiei din Rusia. Acest lucru a fost raportat, potrivit Radio Chişinău, de avocatul Ivan Pavlov, citând materialele din dosarul Turcan.





In decembrie 2016, FSB a ajuns la concluzia ca informatiile specificate din document constituie un secret de stat în Rusia, scrie Pavlov.

"Mai exact, Karina este acuzată că a devenit agent pe 16 august 2004, angajată în cooperare confidenţială cu ... serviciile speciale din Moldova ... La 21 aprilie 2015 ... a primit o versiune electronică a" proiectului de document al Ministerului Energiei privind anumite aspecte ale acţiunilor companiilor ruse de energie pe canalul de cooperare internaţională ". 29 septembrie 2015 (nu este clar - unde, cum şi în ce condiţii) acest document a fost înmânat serviciilor speciale din Moldova ", a scris avocatul.

Potrivit deciziei instantei, Turkan va ramane in arest cel putin pana la data de 13 august.

Moldoveanca Carina Turcan a fost arestata de rusi sub acuzatia de spionaj in favoarea Romaniei. Turcan e acuzata ca a ajuns in posesia unor secrete de stat pe care le-a divulgat unei tari din Estul Europei si risca 20 de ani de inchisoare.

Nascuta in 1974, ea a studiat Repulica Moldova si are un master in Spania. Ea a condus unul dintre cele mai cunoscute birouri de avocati din Republica Moldova, si a activat in cadrul companiei Gas Natural Fenosa.

