SPERANȚE pentru FUMĂTORI. Legea anti-fumat ar putea fi MODIFICATĂ, după inițiativa unui SENATOR PSD

Nicolae Moga, senator PSD, este unul din promotorii modificării legii care interzice fumatul în spațiile publice închise. Milioane de fumători sunt neglijați în România, din punctul acestuia de vedere.





”Legea fumatului a fost modificată în Senat, acum ea este la Camera Deputaţilor de aproape un an de zile, Ea trebuie introdusă pe ordinea de zi, pentru că e cameră decizională. Noi la Senat am modificat sau, cu instalații speciale de scos fumul, de umidificare a aerului, adică special amenajate. Aşa cum există şi în străinătate, în aeroporturi, de exemplu, unde sunt spaţii speciale, aşa am modificat şi noi legea. Acum Camera să vedem dacă o bagă pe ordinea de zi. Obligat trebuie să o treacă pe ordinea de zi pentru că noi am trecut-o la Senat. Dacă o bagă pe ordinea de zi și nu o discută, atunci poate să treacă tacit cu modificările de la Senat. Dacă o modifică, ea este decizională la legea fumatului. Am modificat legea luând detalii din legislaţia europeană. Din punctul meu de vedere, nu-i putem neglija pe cei şase milioane de fumători”, a declarat senatorul Nicolae Moga, citat de DCNews.

În septembrie 2017 s-a remarcat o inițiativă a liberalului Daniel Fenechiu de a ameliora condițiile impuse de legea anti-fumat. Propunerea era menită să permită amenajarea unor spații speciale pentru fumători. În urma dezbaterilor, Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților a respins toate amendamentele care voiau să „îmblânzească” legea, dar a adoptat modificări care înăspreau interdicția. Una dintre modificări se referă la interzicerea fumatului în mașină, în prezența copiilor și a femeilor însărcinate, notează Digi24.