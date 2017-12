SpaceX lansează a lansat 10 sateliți

Compania SpaceX, deținută de Elon Musk, a folosit vineri o rachetă reutilizată de tip Falcon 9, care a transportat pe orbită nu mai puțin de 10 sateliți. Este cea de-a patra lansare în vederea modernizării rețelei de telefonie mobilă și de date Iridium, cu sediul principal în Virginia. Costurile se ridică la peste trei miliarde de dolari.





Racheta, care a fost folosită și la o altă lansare, tot pentru compania Iridium, în luna iunie, s-a văzut foarte bine pe cerul întunecat, fiind lansată de la baza aeriană Vandenberg la ora 17:27 (sâmbătă 01:27 GMT), la scurt timp după apus. Încărcătura de vineri, cunoscută sub numele de Iridium 4, aduce la 40 numărul de noi sateliți Iridium care se află acum pe orbită. În total, 81 de astfel de sateliți vor fi plasați pe orbită până la încheierea proiectului global, cunoscut sub numele de Iridium NEXT. Compania SpaceX va lansa 75 din cei 81 de sateliți. "Iridium NEXT va înlocui cea mai mare rețea comercială de sateliți cu orbită joasă. Este vorba de unul dintre cele mai mari procese de modernizare "din istorie", conform unei declarații oficiale a companiei. Unii dintre sateliți au fost proiectați pentru a urmări traiectoria vaselor și aeronavelor în timp real. SpaceX nu a încercat să recupereze de pe sol partea rachetei care a fost folosită în prima etapă a lansării, așa cum obișnuiește să facă în astfel de ocazii.