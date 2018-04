Soviani, înainte de audierea în Comisia SRI: Ce a publicat Serviciul nu este ceea ce reprezintă, de fapt, protocolul SRI - Parchet

Jurnalistul Radu Soviani este audiat, la momentul transmiterii acestei știri, în Comisia de Control SRI, după ce a prezentat nereguli privind publicarea protocolului SRI-Parchetul de pe lângă ÎCCJ.





Înainte de a intra la audieri în Comisia de control SRI, Soviani a precizat că „indiciile de fals” găsite în protocolul SRI-Parchetul de pe lângă ICCJ, cum ar fi, de exemplu, semnătura diferită a fostului prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, pe cele două documente, au fost „admise” de directorul SRI, Eduard Hellvig.

„În ultima perioadă m-am uitat foarte mult pe acte oficiale și pe unele dintre ele am văzut indicii de fals. Ceea ce am constatat ați putut vedea de vineri ce am pus pe blogul meu acele elemente.

Apreciez faptul că ceea ce am semnalat a intrat în atenția Comisiei, iar, pe de altă parte, aprecizez, ceea ce, din punctul meu de vedere, reprezintă o admitere din partea directorului SRI că, initial, pe site-ul SRI-ului au fost publicate alte 17-18 file decât cele reale ale documentului.

(..)Cele sașe argumente pe care le-am pus eu (pe blogul său – n.r.) sunt suficiente pentru a arată că ceea ce a fost publicat vineri pe site-ul SRI nu este ceea ce reprezintă de fapt protocolul. (...) Am semnalat în articol semnătura dl. Coldea care pe exemplarul Parchetului ICCJ pare diferită de cea din exemplarul SRI.

Voi raspunde la toate intrebarile Comisiei.”, a declarat Soviani.

