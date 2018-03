S-a aflat unde SE ASCUNDE fostul soț al Israelei! Liviu, dat de gol de PREOTUL său: „NU este dat DISPĂRUT”

Chiar dacă s-a scris că fostul soț al Israelei, Liviu Arteni, ar fi dispărut se pare că adevărul este altul. Bărbatul se află în aceste momente departe de România.





Se pare că Liviu este în Spania. Informația a fost confirmată cu puțîn timp în urmă de preotul Liviu Burlacu, cel care a avut grijă de fostul soț al Israelei la centrul de dezalcoolizare din Bacău, acolo unde acesta a fost internat in urmă cu un an.

„Liviu nu este dat disparut. Ultima oara cand am vorbit cu el se afla in Spania, la Alicante. Nu stiu daca a aflat de moartea doamnei Israela. Din cate stiu eu, are un smartphone cu acces la internet, deci probabil ca stie, e suficient sa deschida stirile din Romania si sa afle. Telefonul i-a fost oferit chiar de doamna Israela. E adevarat, a trecut ceva timp de cand am vorbit cu dansul, insa ultima oara cand am discutat, acolo se afla.

Nu pot sa va ofer informatii legate de perioada in care a stat la noi in centru sau de momentul in care a plecat pentru ca aceste lucruri sunt confidentiale, tine de relatia noastra cu oamenii care vin la noi in centru.

Pot sa va spun doar ca este o persoana care calatoreste foarte mult si ca incearca sa recupereze acum din timpul pierdut din cauza problemelor pe care le-a avut si care l-au facut sa vina la noi”, a declarat parintele Liviu Burlacu, manager al Centrului Oxigen din Bacau, pentru Știrilekanald.ro.

Pagina 1 din 1