Mecanismul prin care Soros controlează UE

Prin intermediul conceptului vag al „drepturilor omului”, miliardarul americano-maghiar are capacitatea de a determina un stat să acționeze împotriva altui stat, folosindu-se de șantajul investițiilor străine.





The Civil Liberties for Europe este un ONG cu sediul în Berlin, condus de directorul executiv Balász Dénes și a apărut prin desprinderea de Fundația pentru o Societate Deschisă în ianuarie 2017. Practic, este un copil al lui Soros.

În ianuarie anul acesta, cu ocazia unei întâlniri la Amsterdam cu o persoană apropiată, Dénes a vorbit despre acțiunile organizației sale împotriva Ungariei pentru a anula o lege care limitează finanțările pentru ONG-urile străine, în încercarea de a restrânge influența lui George Soros.

Întâlnirea de la Amsterdam a fost înregistrată, iar înregistrările au ajuns la cotidianul israelian Jerusalem Post, care le-a prezentat într-un articol din 15 martie, cu titlul „Exclusiv: Cum un ONG întemeiat de Soros a făcut lobby asupra unei țări UE împotriva altei țări UE”.

Foto Agerpres: Afișe în Budapesta în favoarea „Legii Anti-Soros”

„Le explic ce pot face împotriva ei”

Afirmațiile lui Dénes demonstrează un efort concentrat al ONG-ului său de a determina o acțiune a statului german împotriva legii anti-Soros. El îi prezintă interlocutorului amănunte despre modul în care a încercat să convingă Germania să exercite presiuni economice asupra Budapestei pentru a abroga respectiva lege, folosind ca „argument” investițiile marilor companii germane în Ungaria. Dénes afirmă în cadrul discuției: „Muncim din greu. Am o întâlnire săptămâna aceasta cu un think tank, o organizație care are influență pe lângă guvernul german și ministerul de Externe din Germania, le dau copii ale legii, traduse din ungară, și le explic ce pot face împotriva ei.”

Șantajul investițiilor

Întrebat cum ar putea Germania să acționeze împotriva unei legi dintr-o altă țară, Dénes răspunde că prin intermediul investițiilor Mercedes, Audi sau Bosch pe care le are în Ungaria. „Germania, datorită investitorilor germani și a companiilor germane, este un jucător influent în Ungaria”, explică Dénes. „Așa că dacă Ministerul de Exerne German dorește ceva, are mijloace să obțină.”

Fundația pentru o Societate Deschisă este principalul finanțator al ONG-ului lui Dénes, despre care acesta afirma la întâlnirea de la Amsterdam: „Avem un milion de dolari de la Fundația pentru o Societate Deschisă. Pentru că noi ne-am desprins din FwSD... ceea ce înseamnă că proiectul meu a funcționat în cadrul FSD. Și, după patru ani, când am zis: „OK, acum suntem gata’... Soros mi-a spus: ‘vă dăm 3 milioane de dolari pentru următorii trei ani’.”

Și Dénes face o afirmație bombă: „Cel mai important motiv pentru care am fost recrutat cu cinci ani în urmă de Fundația pentru o Societate Deschisă a fost recunoașterea că în acel moment în Europa nu exista nici un grup pentru drepturile omului care să aibă CAPACITATEA DE A CONTROLA UE.”

