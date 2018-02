Sorina Pintea, ministrul Sănătății, a dezvăluit MARELE SECRET din viața ei. A izbucnit în lacrimi!

Clipe şi imagini teribile în direct la România TV. Ministrul Sănătăţii a dezvăluit marele secret al vieţii ei. Cu ochii în lacrimi, Sorina Pintea a vorbit despre fetiţa ei înfiată.





"Fetiţa mea are un an şi 6 luni. Am devenit mamă cand avea o lună şi o zi. Fetiţa mea când mă vede la TV îmi spune mama. Sunt cea mai fericită când spune asta. Este punctul meu sensibil. Îmi e foarte dor de ea. O văd pe ecranul telefonului", a dezvăluit Pintea la RTV.

Fiul Sorinei Pintea, condamnat pentru trafic de droguri

Sorina Pintea a fost nominalizată ministru al Sănătăţii în Guvernul condus de Viorica Dăncilă. După învestire au început să curgă și informaţiile despre Ionuţ Pintea, fiul acesteia, care a fost condamnat la închisoare pentru trafic de droguri. Un apropiat al lui Ionuț a povestit că fiul ministrului a fost foarte afectat de informațiile apărute în spațiul public, povestind și un episod trăit de Ionuț cât timp a fost încarcerat când a fost bătut de un traficant de droguri.

Cine este Sorina Pintea

Potrivit site-ului Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" din Baia Mare, Sorina Pintea, propunerea PSD pentru funcţia de ministru al Sănătăţii, este managerul spitalului de la începutul anului 2017.

Pintea a mai fost la conducerea unităţii medicale în perioada 2013-2016, dar în urma alegerilor parlamentare aceasta a ajuns senator pe listele PSD.

La scurt timp, în februarie 2017, şi-a dat demisia din postura de senator pentru a se reîntoarce la conducerea spitalului judeţean din Baia Mare, vacantarea postului fiind aprobată de Senat cu 104 voturi "pentru".

