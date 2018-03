Sorina Pintea, anunț de ULTIMĂ oră: 1000 de doze de IMUNOGLOBULINĂ vor ajunge în România

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea informează că în cursul zilei de miercuri vor ajunge în România un număr de 1000 de doze de imunoglobulină.





Un număr de 1.000 de doze de imunoglobulină vor sosi în cursul zilei de miercuri în România, a declarat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, scrie Agerpres.

Acestea sunt cumpărate prin UNIFARM direct de la producători și nu fac parte din cele achiziţionate prin Mecanismul european de protecţie civilă, au precizat surse din minister.

Ministrul Sorina Pintea a participat miercuri la o dezbatere pe teme de sănătate.

S-a acordat un ajutor de stat individual către SC Unifarm SA în valoare de 44,27 milioane lei pentru achiziționarea de imunoglobină, suplimentând astfel bugetul Ministerului Sănătăţii pe anul 2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.

„Ministrul Sănătăţii a explicat că această sumă rezolvă problema pe teren scurt şi mediu. Sigur, în paralel, Ministerul Sănătăţii întreprinde toate măsurile ca această problemă să fie rezolvată pe termen lung. Doamna ministru a zis că pentru următoarele două luni, problema este rezolvată”, a spus purtătorul de cuvânt al Guvernului, Nelu Barbu.

Potrivit acestuia, ajutorul a fost acordat pentru o perioadă de un an.

„Ajutorul se acordă pentru Unifarm pentru maximum un an. Un an, Unifarm are la dispoziţie aceste fonduri pentru a aduce imunoglobulinele în ţară”, a mai spus Nelu Barbu.

Pagina 1 din 1